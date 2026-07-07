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守護捐款善意！伊甸基金會導入中華電信「曝險評級服務-風險之眼」，化被動為主動建構資安護城河

▲▼首圖,中華電信,伊甸基金會,風險之眼。（圖／資料照）

▲伊甸基金會資訊管理處網管中心主任葉家和受訪時強調，面對龐大的捐款資料，基金會嚴格要求所有數據進入後端資料庫後，皆必須以加密狀態儲存，從底層基礎設施落實個資保護。（圖／記者林敬旻攝，下同）

生活中心／綜合報導

社會善意不僅要永續傳遞，更需堅不可摧的保護力！當大眾的愛心捐款湧入非營利組織（NPO），該如何確保捐款人個資不被駭客輕易竊取，成為NPO團體無法退讓的底線。對於IT資源相對有限的組織，財團法人伊甸社會福利基金會如何有效強化資安防護？

伊甸基金會秉持「服務弱勢、見證基督、推動雙福、領人歸主」的理念，長期為身心障礙朋友及弱勢發聲。伊甸的服務對象涵蓋遲緩兒童、成年身心障礙者與高齡長者，每年照顧超過10萬個家庭，並將愛心觸角延伸至國內外。

隨著服務規模擴大，伊甸的數位轉型步伐也沒有停歇。伊甸資訊管理處網管中心主任葉家和表示，伊甸除了打造官網，線上捐款系統也在多年前上線，並擁有自建伺服器以維持業務運作。然而，龐大的數位資料，也悄悄帶來隱形挑戰。

▲▼中華電信,伊甸基金會,風險之眼。（圖／記者林敬旻攝）

▲面臨緊急的資安事件時，伊甸基金會的IT團隊具備靈活的應變策略，例如在維持官網資訊正常運作的前提下，會優先將核心捐款區塊隔離保護，展現公益團體在資安議題上的智慧決策。

當公益模範生遇上駭客無差別攻擊

「隨著駭客手法的更新，近五到十年間，我們深刻感受到，駭客攻擊的目標不再鎖定高營收的企業，就連非營利組織也無法倖免。」葉家和坦言，儘管駭客不是直接從NPO榨取利益，但基金會握有大量捐款人與個案資料，在犯罪集團眼中，這就是極具價值的「肥羊」。

葉家和分析他們實務遇到的攻擊樣態，例如常見的社交工程釣魚信，駭客佯裝成有業務往來的夥伴，或假冒捐款人反映扣款有問題，誘騙第一線人員點擊惡意連結。另外，駭客也會持續探測官網、捐款系統的弱點，試圖尋找突破口。「我們知道風險從來不會為「零」，尤其對資源相對有限的公益團體來說，在詐騙猖獗、網路駭客的惡意攻擊下，資安管理是非常嚴峻的挑戰。」葉家和補充道。

伊甸的經驗也反映許多非營利組織共同面臨的資安課題。中華電信觀察：「公益團體比一般企業更迫切建構嚴密的防護網，其核心資產是社會信任，一旦發生資料外洩，將重創募款量能與服務推動。」換言之，NPO組織切勿低估自身受攻擊的風險，針對網站與捐款系統防護、個資盤點、系統權限管理，乃至第一線人員資安意識，每個環節都應全面強化。

導入「曝險評級服務-風險之眼」揪出隱形威脅

伊甸已建置防火牆、防毒軟體等基本防禦，葉家和深信「資安防禦永遠沒有盡頭，我們更想知道的是，如果從外部角度來看，伊甸的系統還有哪些我們沒有察覺到的漏洞？」因此伊甸選擇中華電信所提供的「曝險評級服務-風險之眼」來因應，透過網路安全、DNS健康狀況、修補步調，甚至能偵測駭客社群討論熱度等10大檢測模組，揪出藏在細節內的潛在漏洞。

談及實際使用情境，葉家和以此譬喻：「『風險之眼』就像旁觀者，用外部的眼睛盯著我們看。」他解釋，其他防禦方案若偵測到異常會直接中斷服務，這對無法全天候隨時應變的NPO來說相對困擾。而風險之眼則是自動偵測弱點，在儀表板標示「危急、高、中、低」等風險指數，讓工程團隊能清楚知道危機的輕重緩急，並安排在離峰時間處理，確保捐款平台營運不中斷。

從方案提供者角度來看，中華電信「曝險評級服務－風險之眼」結合外部攻擊面管理（EASM）技術，企業只需輸入網域，即可透過「非侵入式」方式蒐集公開資訊，自動分析關聯網路資產與IP足跡。此服務具備能持續主動監控的優勢，在不影響企業既有服務的前提下，發掘對外資訊服務的破口。一旦發現安全評級分數下降，系統會即時發出告警，並提供具體的修補建議，讓伊甸快速掌握風險全貌。

▲▼中華電信,伊甸基金會,風險之眼。（圖／記者林敬旻攝）

▲駭客攻擊往往有高峰期特性，每當伊甸基金會偵測到網路威脅升溫，資訊單位會主動向第一線業務主管發出預警，建立跨單位的橫向通報機制，確保任何風吹草動都能即時防堵。

眾多方案中，為何獨鍾中華電信？事實上，「風險之眼」是中華電信與全球曝險評級龍頭 SecurityScorecard雙強聯手，結合國際頂尖技術、在地整合力與彈性訂閱方案的防護利器。葉家和認為「在地化服務」是極大加分項，坊間許多國際大廠的曝險評級服務或弱點掃描工具僅提供終端介面，缺乏即時的中文支援。「當我們看到報表上的『中風險』項目，猶豫該如何評估連帶影響時，中華電信的工程團隊會提供專業協助，加速我們決策效率，這份彈性與在地支援，是我們選擇中華電信的關鍵。」葉家和解釋。

防護再升級持續強化社會信任

風險之眼部署後，葉家和觀察他們在實務維運方面，工程師每天透過直觀的儀表板，即時看見弱點修補後的量化分數變化；每月的報表更留下長期的治理軌跡，讓資安防禦從過去零星、分散的補強，邁向系統化與制度化的管理。

中華電信,伊甸基金會,風險之眼（圖／中華電信提供）

▲「曝險評級服務-風險之眼」服務介面首頁，企業可檢視十大檢測模組的評級分數。

至於更深層的效益，是賦予團隊心理上的踏實感。葉家和表示，「過去針對資安我們雖然做了很多，但心裡總有隱憂，深怕哪有疏漏；現在有工具明確告訴我們問題在哪，團隊就能加速處理。」這份更踏實的安全感，讓團隊面對外界威脅時不再慌張，補上資安防護關鍵的一塊拼圖。

談及下一步對防禦力的投資，葉家和提到他們已規劃進一步導入ISO 27001等ISMS（資訊安全管理制度）。他指出，「捐款人選擇伊甸，是把善心託付給我們，我們就有責任提供足夠的保護。雖然這對NPO是一大挑戰，但我們願意跟著中華電信這樣有經驗的夥伴，透過外部驗證來證明我們的努力。」

面對伊甸的決心，中華電信顧問輔導團隊也表示，完善的個資與資安治理，是公益組織實踐 ESG（環境、社會與公司治理）的重要基礎。中華電信能協助公益組織從資產盤點、風險評鑑到制度建置，逐步建立符合組織規模的安全管理制度。「資安絕對不是單純的IT成本，而是守護信任、實踐社會責任與強化治理能力的必要投資，」中華電信強調。

從前端防禦技術到後端的管理制度，伊甸展現推動數位轉型與捍衛資安的決心，在這條沒有終點的防禦路上，選對能長久並肩作戰的夥伴至關重要。身為長期投入資安防護與數位轉型的夥伴，中華電信將持續落實「科技守護公益」的企業承諾，成為台灣非營利組織堅實的數位後盾，陪伴更多NPO立足安全基石，穩健邁向永續未來。




 

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