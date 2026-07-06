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2026桃園地景藝術節湧大量人潮　「說明牌小木屋」遭破壞

▲2026桃園地景藝術節「說明牌小木屋」遭破壞

▲2026桃園地景藝術節「說明牌小木屋」遭破壞。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2026桃園地景藝術節」於7月4日盛大開展。適逢暑期與週末，開展前三天即吸引全台大批民眾朝聖。然，市府文化局巡查時發現，作為藝術作品說明牌的特色小木屋遭到不當破壞，甚至印章疑似失竊情事。文化局呼籲民眾在感受藝術魅力的同時，務必發揮公德心，共同愛惜公共藝術裝置。

文化局指出，今年桃園地景藝術節以「珍珠海岸」為主題，橫跨大園、觀音、新屋三個行政區。現場共規劃「竹圍漁港」、「永安漁港」兩大核心展區，以及「許厝港濕地」、「草漯沙丘」、「觀新藻礁」、「新屋石滬群」四大生態展區。

6大展區內共展出72件融入海岸獨特景致的戶外藝術作品，將長達30多公里的海岸線形塑成與環境共生的「無牆美術館」。為了提升觀展體驗，主辦單位特別為每件作品打造極具設計感的「多功能小木屋」，並規劃多重功能，包含：藝術作品資訊、導覽網站與數位集章QR Code、及實體印章體驗。

▲2026桃園地景藝術節「說明牌小木屋」遭破壞

▲2026桃園地景藝術節「說明牌小木屋」。（圖／文化局提供）

小木屋雙斜屋頂標示作品基本資訊，民眾掃描屋上的 QR Code 即可連結至大會導覽網站，內有詳細作品介紹及創作理念說明。另可碼進入「藝遊桃園數位集章」平台，集滿一定數量，還有機會參加抽獎，最大獎為55吋電視機。另外，每座小木屋內皆放置一枚作品專屬實體印章，供民眾在官方集章手冊中蓋章留念。

文化局表示，兼具數位與紙本互動的「說明牌小木屋」在開展首三日成為熱門打卡點，許多家庭前來雙重集章。或許因人數過於踴躍，部分展區的小木屋傳出遭到拉扯、塗鴉甚至設備損壞，實體印章也因不當施力而受損、甚至疑似失竊情事。主辦單位已於第一時間派員進行修繕，並加派志工巡守宣導。

文化局強調，地景作品與說明設施皆是團隊辛苦現地創作與搭建的成果，每一座小木屋都是引領民眾走進藝術世界的重要鑰匙。希望遊客在排隊集章、拍照互動時能溫柔對待，切勿拉扯、重摔實體印章，讓下一位旅客也能享有完整的觀展樂趣。

「2026桃園地景藝術節」展期將一路延伸至8月30日，長達58天的展期中除了72件精采裝置藝術作品，也將陸續推出豐富的假日體驗活動。主辦單位歡迎全國民眾利用暑假安排一趟桃園珍珠海岸藝術之旅，並一同成為守護藝術作品的文明旅人。

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