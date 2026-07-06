美國《遊戲王》比賽「玩家體味太臭」　店家狂被投訴怒停賽一週

▲美國卡牌店狂被投訴玩家「體味太臭」，老闆宣布停賽一週。（圖／翻攝自維基百科）

記者趙蔡州／綜合報導

美國俄勒岡州卡牌店「Chronos Games & Gifts」近日宣布，店內舉辦的《遊戲王》官方賽事將暫停一週，原因是近期接連收到玩家投訴，有玩家個人衛生欠佳、體味過重。事實上，這類事件並非第一次發生，像是《遊戲王》官方2019年就因有人指控，有些參賽者散發的體味讓人想吐，因此制定「衛生條例」，禁止散發異味的玩家參賽。

大量投訴湧入 店家暫停賽事示警

Chronos Games & Gifts在Discord發布公告，由於近期收到多起關於廁所使用不當的反映，以及多件參賽者衛生狀況不佳的批評，因此決定暫停《遊戲王》賽事一週，最後也呼籲參賽者務必遵守官方制定的規則，並舉報任何違反規定的行為。

事實上，重視個人衛生並非店家臨時新增要求。《遊戲王》官方早在2019年就將「個人衛生條件」正式納入賽事規則，要求參賽者保持身體清潔、穿著整潔，若因體味或衛生問題影響其他玩家，主辦方可要求改善，若玩家不願意配合，可能會被取消參賽資格。

洗澡令早有前例 臭味話題屢掀討論

類似情況過去也曾引發熱議。2024年曾有一名日本網友在X分享參加卡牌比賽的經驗，他崩潰說當天的對手體味濃烈，甚至形容對方身旁似乎有蒼蠅盤旋，有時候冷氣吹過來，就會聞到一股流浪漢的味道，導致他幾乎無法專心比賽，只想趕快離開會場。