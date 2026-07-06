桃園區成功路廊人本環境改善工程動工　凌濤：人本交通再進一步

▲市議員凌濤重視人本交通環境改善。（圖／凌濤臉書提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員凌濤6日表示，「人本交通」是創造安全、友善及公平的城市街道環境，保障包括兒童、高齡者、身心障礙者等所有市民的行動權利。對於桃園國小、七七藝文町一側，再延伸到成功路的人本交通環境，一直是他高度重視、持續爭取的政見。

經其爭取，桃園區舊城再生「成功路廊人本環境改善工程」於日前6月30日開工，工程範圍自朝陽街至三民路，全長960公尺，預計明年1月底完工。透過兩組工班同步施作，在兼顧居民生活與店家通行下，加速推進工程進度。

▲桃園區成功路廊人本環境改善工程動工。（圖／凌濤臉書提供）

凌濤說：這次改善聚焦三大重點，分別為：人行道拓寬、停車整併、綠帶優化、稅務局前人行道實體化。人行道拓寬：朝陽街至東國街雙側人行道將拓寬至4.3公尺；安東街至春日路南側拓寬至4.5公尺。北科附工校門西側也將退縮圍牆、翻新人行道，從原本2公尺拓寬至4公尺，讓學生與市民走得更舒適、更安全。

停車整併、綠帶優化：透過重新調整停車配置，將部分空間整併為植栽與連續綠帶，並把變電箱等設施集中設置於綠帶，減少對人行空間的壓縮，也讓街景更整潔。

▲桃園區成功路廊人本環境改善工程動工。（圖／凌濤臉書提供）

稅務局前人行道實體化：地方稅務局前原本以標線為主的人行空間，將升級為實體人行道，並規劃「口袋廣場」與「洽公停車格」，讓民眾洽公時有更清楚、安全的步行動線。

此外，工程也將增設「街角擴大」、「行穿線退縮」、「行人庇護島」，並更新路燈、欄杆、側溝蓋板與人行道鋪面，全面提升通行安全與城市質感。未來，北科附工同學上學、市民到稅務局洽公，或往返成功路周邊住宅與商家，都能享有更安全、友善的步行環境。我們會持續監督工程進度，讓成功路如期如質完成改造，為桃園拚更有感的舊城再生與行人友善城市！