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巴威大到「吞沒整個九州」！日警告：恐吹垮房屋、扭曲鋼構

▲▼巴威颱風。（圖／中央氣象署）

▲強烈颱風巴威持續增強，暴風圈龐大恐影響全台逾3分之2陸地，最快本週四清晨發布陸警。（圖／中央氣象署）

記者閔文昱／綜合報導

強烈颱風巴威（Bavi）持續增強，日本氣象廳指出，截至6日晚間6時（日本時間），巴威位於馬里亞納群島附近，以每小時20公里速度朝西北西移動，中心氣壓910百帕，中心附近最大風速每秒55公尺、最大瞬間陣風每秒80公尺。由於未來將持續通過菲律賓東方高海溫海域，預估仍有增強空間，最快10日至11日接近沖繩先島群島，日本已呼籲嚴防警報級豪雨及暴潮。

▲▼巴威颱風。（圖／中央氣象署）

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▲巴威颱風路徑預測。（圖／中央氣象署）

暴風圈大到覆蓋整個九州　恐吹垮房屋、扭曲鋼構

日本氣象廳表示，從氣象衛星「向日葵」拍攝的影像可見，巴威颱風眼結構相當完整清晰，且暴風圈範圍十分龐大，大到足以完全覆蓋整個九州島。預估巴威將於8日在菲律賓東方海域轉向西北，朝沖繩先島群島前進，之後再進入東海。

依預報，10日下午巴威將以「非常強烈」等級逼近沖繩南方海域，中心氣壓約920百帕，中心最大風速每秒50公尺、最大瞬間陣風每秒70公尺。日本氣象廳警告，如此等級的強風足以造成房屋倒塌、鋼骨結構變形，並可能帶來警報級豪雨、高浪及暴潮，提醒民眾提前完成防颱準備。

▲▼巴威颱風。（圖／NCDR）

▲各國預估路徑。（圖／NCDR）

台灣10日起風雨增強　暴風圈恐掃全台逾2／3

中央氣象署預估，巴威將於9日下半天發布海上颱風警報，10日清晨有機會發布陸上警報，並於10日下半天起影響台灣。依目前路徑研判，陸警範圍可能涵蓋嘉義以北及宜花地區，雖然颱風中心直接登陸台灣機率不高，但由於巴威範圍廣大，暴風圈仍可能影響全台超過三分之二陸地。

天氣風險公司分析，7日至9日台灣天氣尚無明顯影響，但9日起沿海風浪將逐漸增強，10日至11日為影響最劇烈時段，北部、東北部及中部以北山區風雨最為明顯，其中10日晚間至11日白天暴風圈最接近台灣，北部、基隆北海岸、宜蘭及中北部山區須嚴防強風豪雨，南部則受外圍環流影響，也有明顯降雨機會。

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