有直播！「王爺公」上太空守護台灣　中央大學領軍7/7日發射升空

▲中央大學網路學習科技研所施如齡所長（左）與太空科學與工程學系張起維主任（右）。（圖／中央大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

屏東東港迎王平安祭典是台灣重要民俗祭典，每三年一度的「科年」象徵著代天巡狩大千歲奉旨下凡掃除瘟疫、守護平安。中央大學6日表示，2027是屏東迎王正科年，由該校領軍的教育部「數位人文跨域人才智慧領航計畫」，擬將「王爺公」送上太空，象徵王爺公的威儀不僅橫跨海洋，更巡弋於浩瀚星河之中。

「王爺公」上太空發射行動，於明（7月7日下午3時10分）搭乘中央大學太空科學與工程學系的 SCION-X（鯨鯊號）12U立方衛星以及中大與印度小型衛星公司 Hex20合作的 Koyo 3U立方衛星升空，於美國加州范登堡太空軍基地搭乘SpaceX Falcon 9火箭，與 Transporter-17共乘發射升空。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲研究團隊計畫將屏東王船餘木送上太空，團隊事前從重量、重心與任務安全等面向進行審慎評估。（圖／中央大學提供）

中央大學說：兩顆衛星的科學任務分別是運用中大太空系趙吉光教授及成大物理系陳炳志教授所開發的儀器研究地球的高層大氣與電離層、驗證由中大太空系郭正靈教授所新開發的高光譜儀遙測酬載，以及驗證由中大光電系衍生的新創公司互宇向量所開發的光纖陀螺儀。

同時也搭載中華民國業餘無線電協會合作的 APRS 業餘無線電中繼酬載。此次將王船餘木搭載於兩顆立方衛星中發射進入太空，不只是一次科學任務，更是「民俗、產業、科技」合體的「天河巡禮」。

發射任務 產官學跨部會中央和地方推動

此次任務由產官學跨部會機關與地方組織共同推動，包括教育部、屏東縣政府、中央大學、屏東大學、屏東東港東隆宮等，透過「數位人文跨域人才智慧領航計畫」的跨校參與，展現臺灣在太空科技、文化轉譯、地方創生與跨域教育上的整合能量。

▲台灣時間 7 月7日下午 3 時10 分於美國加州范登堡太空軍基地搭乘SpaceX Falcon 9 火箭發射升空。（圖／中央大學提供）

而這次任務讓燒王船的文化儀典，從傳統「遊天河」的意象從近海延伸至近地軌道。這塊來自東港的神聖木材將在高空守護大地，象徵王爺公的威儀不僅橫跨海洋，更巡弋於浩瀚星河之中，也是屏東作為「太空門戶」對世界發出的和平與福澤信號。

中央大學校長蕭述三表示，中大自1962年開始發展太空科學，至今已累積超過六十年的研究與人才培育能量，並從太空科學研究所、太空科學與工程學系，到太空科學與科技研究中心，建立台灣重要的太空科研基礎。他認為，大學教育不只是傳授專業知識，更要培養學生跨領域整合、溝通協作、創意思考與解決問題的能力；「天河守望」正是科技、人文、文化與教育相互結合的具體實踐。

「王爺公上太空」團隊 直播「天河守望」

中央大學太空科學與工程學系張起維主任指出，為確保任務順利執行，團隊在試航前針對衛星重量、重心配置及任務安全等面向進行嚴謹評估，才正式納入此次試航任務。7月7日下午3時10分，中大太空系自主研發的SCION-X（鯨鯊號）12U立方衛星，以及中大與印度小型衛星公司Hex20合作的Koyo 3U立方衛星，將同步搭載火箭升空。展現中央大學跨領域整合研發的實力，意義非凡。

發射當天，「王爺公上太空」團隊將推出直播特別節目「天河守望」，邀請太空科學、文化教育、數位人文與科普推廣團隊共同參與，陪伴民眾瞭解任務故事、臺灣太空發展，以及王爺信仰背後的文化意義。當火箭升空的那一刻，飛向宇宙的不只是衛星，也承載著台灣土地的祝福、文化記憶，以及全民共同守望未來的願望。