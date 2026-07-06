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桃園大溪商圈暑假活動　棒球日、神將週…陸績登場

▲桃園大溪商圈7/16前進樂天球場，恭請「關聖帝君」來觀賽

▲桃園大溪商圈暑假活動，棒球日、神將週…系列活動陸績登場。（圖／經發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府經濟發展局6日表示，該局輔導大溪形象商圈發展協會辦理商圈系列活動，結合棒球主題日、神將文化體驗週、職人匠心手作課程及古蹟埕露天電影夜等多元亮點，自7月中旬至8月中旬陸續登場，歡迎全國民眾暑假暢遊大溪，感受百年古城的文化魅力與夜間風華。

經發局說，首場活動「樂在溪遊棒球日」於7月16日下午4時在樂天桃園棒球場率先登場，當天現場除了有集結在地美食、文創品牌的大溪特色市集及木藝DIY，晚間還有大溪著名的傳統藝陣社頭帶來北管及神將展演，此外，為回饋在地鄉親，大溪區居民當日憑身分證件即可免費入場。

▲桃園大溪商圈7/16前進樂天球場，恭請「關聖帝君」來觀賽

▲桃園大溪商圈暑假活動，棒球日、神將週…系列活動。（圖／經發局提供）

最奇妙的是，大溪商圈協會日前至大溪普濟堂擲筊請示主神關聖帝君，是否出席活動，擲出10個聖筊，關聖帝君當天將親臨現場觀賽，為桃園樂天棒球隊加油，同步發表聯名商品「大溪乖乖」，寓意「關公保佑、事事乖乖」。

接著7月25日及8月1日，連續兩個週六，於大溪福仁宮前廣場舉辦「神將文化體驗週」，民眾憑商圈會員店家消費發票，即可兌換神將導覽、合影、DIY等體驗；另規劃「職人匠心」手作課程，採線上報名，歡迎民眾踴躍參與。

壓軸的「古蹟埕露天電影夜」8月15日將在大溪區公所多功能廣場登場，現場以復古懷舊燈光與座椅區精心佈置，營造濃厚儀式感，打造專屬大溪的星空劇院觀影氛圍。為呼應「家庭」、「文化傳承」與「在地故事」主題，主辦單位精選適合親子共賞的「BIG」影片，內容以抗癌兒童為主題，描述集結來自不同社會階層、不同面向的6組家庭，彼此從衝突到最後相互支持的故事。並邀請在地文史工作者與木博館共同參與，讓影片更具地方情感連結。

經發局局長張誠表示，市府自104年起推動商圈補助計畫，累計投入逾6,100萬元，今年持續編列經費協助商圈辦理特色活動，輔導大溪商圈推出商圈系列活動，結合老城區歷史文化與在地美食，帶動商圈消費，展現市府與民間攜手活化地方經濟的決心。

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