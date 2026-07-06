巴威「最新路徑」北偏！各國預測曝　全台9縣市暴風侵襲破70%

▲巴威颱風距離台灣仍遠。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

中央氣象署針對9號強颱「巴威」（Bavi）持續發布最新路徑及暴風到達預報，今天（6日）晚間8時最新資料，巴威北轉後中心位置有稍微北修，花蓮、苗栗以北9縣市暴風侵襲率皆破70%，又以基隆90%首當其衝，各國預測相較上一報，則有偏西、偏北兩派差異。專家指出，AI與傳統模式兩大陣營預測分歧，AI認為巴威路徑偏北、傳統模式則估計偏西，各國預報大多落在兩者之間。

巴威加速逼近 北台10縣市暴風率破70%

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根據氣象署今晚8時預報，巴威目前中心位在鵝鑾鼻東南東方2440公里處，以時速26公里速度，加速持續沿著太平洋高壓南側、向西北西轉西移動，近中心最大風速每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺，7級暴風半徑維持350公里，10級暴風半徑150公里。

氣象署路徑潛勢預報顯示，巴威於8日（周三）北轉之後，10、11日（周五、六）最靠近台灣，走向有北修趨勢，不過因其暴風圈範圍廣闊，全台120小時颱風暴風侵襲機率中，苗栗、新竹、北北基桃、宜蘭、花蓮北部地區9縣市都破70%，其中基隆首當其衝達90%，時間點約落在10日晚間至11日白天。

▲各國預測巴威北轉後路徑，有2大偏向。（圖／中央氣象署、NCDR）



AI偏北、傳統偏西 各國預報落在兩者之間

民間氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」指出，GOOGLE FNV3（AI）模式針對巴威路徑的預報，普遍偏北、較早北轉，而歐洲（EC）傳統物理模式則相對偏西、較晚北轉，而各國官方預報，則大多落在兩者之間。巴威預計9日逐漸接近日本沖繩南方海域，屆時將進入關鍵北轉期。

粉絲團「觀氣象愛天氣」則指出，今天巴威的預報調整幅度不大，預估8日將逐漸北轉，北轉弧度依舊是關鍵，也是目前絕大部分AI與傳統物理模式的爭執點，取決於副高北抬（包含高層暖脊互動）與颱風內力造成的環境駛流改變程度，目前還在尋找共識中，各國路徑多為兩者之間。