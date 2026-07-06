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新北第14屆環保小局長授證　傳承環保使命培育淨零世代

▲新北第14屆環保小局長授證 扎根環境教育培育淨零世代。（圖／新北市環保局提供）

▲北第14屆環保小局長授證，1395名學童接力守護環境。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市環保局4日舉辦「第14屆環保小局長交接暨授證典禮」，由環保局長程大維親自頒發當選證書給新任環保小局長，並由第13屆卸任小局長為新任小局長佩掛象徵榮譽與責任的專屬背帶，象徵環保精神與使命正式傳承。該計畫推動至今已邁入第14年，累計培育1395位環保小局長，持續透過環境教育向下扎根，培養具備環境素養與永續行動力的新世代公民。

交接典禮上，由第13屆卸任環保小局長親手為第14屆新任小局長佩掛象徵榮譽與責任的專屬背帶，展現環保精神與使命傳承。現場的家長及師長共同見證孩子們成為環保小局長的重要時刻，場面溫馨隆重。

▲新北第14屆環保小局長授證 扎根環境教育培育淨零世代。（圖／新北市環保局提供）

▲環保局長親自頒發當選證書予新任環保小局長。

環保局長程大維表示，面對氣候變遷及淨零轉型等全球挑戰，環境教育是培養永續公民的重要基礎。「環保小局長」計畫以「帶著走、用得上」為核心理念，透過育樂營及12堂環境教育課程，以生活化、體驗式學習方式，引導孩子從認識環境議題到實際採取環保行動，進一步將環保意識內化為日常生活習慣。

新任環保小局長授證後，將展開為期一年的培訓課程，內容涵蓋淨零生活、資源循環、水環境保護、空氣品質監測及環保稽查等多元主題，並安排「淨零出任務」、「一日清潔隊長」、「小小水質守門員」及「環保小柯南」等實務體驗課程，讓學童透過親身參與，培養解決環境問題的能力，成為全方位的環保實踐者。

環保局表示，「環保小局長」不只是榮譽頭銜，更代表一份責任與使命，期盼第14屆環保小局長將所學帶回校園、家庭及社區，從自身做起，帶動更多人共同實踐淨零綠生活，讓環境永續理念持續向下扎根，攜手打造更宜居、更永續的新北市。

▲新北第14屆環保小局長授證 扎根環境教育培育淨零世代。（圖／新北市環保局提供）

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