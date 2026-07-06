記者閔文昱／台北報導

長榮海運涉嫌內線交易案持續延燒，台北地檢署6日指揮調查局台北市調查處兵分10路，搜索長榮海運、巴拿馬長榮國際、長榮國際等10處地點，並約談董事張國華、張國政及柯麗卿等9名被告到案。晚間相關人員陸續移送北檢複訊，其中張榮發長子張國華、三子張國政現身時形成強烈對比，張國政由多名保鑣貼身護送，一度與媒體爆發推擠衝突；張國華則未刻意閃避鏡頭，面對媒體詢問是否涉內線交易，以台語回應：「沒有啦，哪有！」

▲長榮海運內線交易案，張國政移送。（圖／記者劉昌松攝）

張國政保鑣組人牆 與媒體爆推擠衝突

晚間9時許，張國政戴著鴨舌帽、口罩，在調查官陪同下抵達北檢，身旁則有3名身材壯碩的保鑣及1名律師隨行，一行人組成人牆護送，一路阻擋媒體拍攝，甚至一度走在負責移送的調查官前方，現場因此爆發推擠及口角。有記者高喊「不要推人」、「打記者是不是」，還有人因推擠導致眼鏡掉落損壞，現場更傳出「保鑣在劫囚是不是」、「眼鏡壞掉要不要賠」等怒喊聲，場面一度混亂。張國政全程由3名保鑣貼身護送，不發一語，未回應媒體提問。

相較之下，隨後抵達北檢的張國華並未由保鑣層層包圍，而是抬頭挺胸步入偵查大樓。當媒體追問「有沒有內線交易」時，他則以台語簡短回應：「沒有啦，哪有！」否認涉案。

▲長榮海運內線交易案，張國華移送。（圖／記者劉昌松攝）

涉重訊公開前買股 檢調估擬制獲利逾21億元

檢調指出，全案源於2024年間接獲告發，經證交所查核後出具交易分析意見書，認定長榮海運於2023年8月公告出售長榮航空持股、完成俗稱「海空分家」的重大訊息公開前，張國華等人在禁止交易期間涉嫌交易長榮海運股票，疑涉《證券交易法》內線交易罪，擬制性不法獲利估計超過21億元，若以目前股價估算，相關持股未實現利益更已超過150億元。

北檢表示，專案小組已持搜索票搜索張國華等9人住居所及相關公司，並通知張國華、張國政等人到案說明。其中張國政的妻子曾瓊慧及兒子張聖翊稍早已獲請回，時任長榮海運總經理吳光輝則以證人身分應訊。至於張國華、張國政等人是否涉及內線交易，仍待檢方進一步偵訊釐清。