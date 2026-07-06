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教育部清查「4縣市165校」曾使用致癌油　完整名單一次看

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部晚間公布致癌油清查結果。（圖／記者許敏溶攝）

生活中心／台北報導

針對沙拉油遭驗出含有致癌物，教育部今晚公布統計，全國22縣市教育局處已完成初步清查，總計有4縣市共165所學校曾使用受影響油品，已要求學校和團膳業者辦理預防性下架及停止使用。

教育部指出，在衛福部公布受影響產品資訊後，即第一時間透過校園食材登錄平台比對全國學校食材登錄資料，並同步請各地方政府教育局處立即清查校園使用情形。

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截至目前，全國22個地方政府教育局處均已完成初步清查並回報結果，且持續督導受影響學校及團膳業者，配合衛生福利部公告資訊辦理預防性下架及停止使用，滾動式擴大防堵，堅守校園食安最高標準。

教育部表示，依各地方政府目前回報結果，有18個縣市確認未使用受影響油品；另有4個縣市回報部分學校曾使用，包括新北市50校、台北市42校、台中市67校及1所實驗教育學校及1所實驗教育機構，以及基隆市4校。

教育部強調，針對上述4個縣市曾使用受影響油品之學校，已要求相關地方政府教育局處落實督導，除了庫房與廚房內的問題產品必須立即盤點、預防性下架並停止使用外，亦須持續追蹤後續處理情形，防範任何疑似問題品項流入校園，務必讓家長放心、學生安心。

教育部將持續與衛福部及各地方政府保持24小時密切聯繫，並視衛福部食品藥物管理署公布之最新受影響下游業者與產品清單，滾動式修正校園防堵應變作為，共同為全國學子的飲食健康嚴格把關。

《ETtoday新聞雲》整理受影響學校名單如下：

◎基隆市（4校）

1.國中：明德國中、銘傳國中、建德國中。

2.高中：中山高中。

◎台北市（42校）

1.幼兒園：三民國小附設幼兒園、私立喬幼一江幼兒園、協祐非營利幼兒園。

2.國小：石牌國小、內湖國小、東湖國小、興雅國小、建安國小、五常國小、私立中山小學、國立政大附設國小。

3.國中：天母國中、北投國中、古亭國中、石牌國中、重慶國中、新民國中、關渡國中、三民國中、長安國中、南門國中、景美國中、興雅國中、懷生國中、蘭雅國中、信義國中、內湖國中、木柵國中、北安國中、北政國中、至善國中、實踐國中、瑠公國中、螢橋國中、西湖實驗國中。

4.高中職：百齡高中、麗山高中、大安高工、私立東山高中、私立稻江護校、私立稻江商職、私立協和祐德高中。

◎新北市（50校）

1.國小：忠義國小、仁愛國小、鷺江國小、文化國小、竹圍國小、永和國小、網溪國小、頂溪國小、秀山國小、秀朗國小、光復國小、新莊國小、昌平國小、三多國小、文林國小、樹林國小、竹林國小、淡海國小、北大國小、光榮國小、裕民國小、光華國小、中信國小、新店國小、北新國小、及人小學、大豐國小、新和國小、新埔國小。

2.國中：達觀國中小、正德國中、三芝國中、淡水國中、中平國中、福營國中、五峰國中、三和國中、蘆洲國中。

3.高中職：淡水商工、淡江高中、竹圍高中、新莊高中、金陵女中、穀保家商、竹林高中、能仁家商、南山高中、福瑞斯特高中、安康高中、東海高中。

◎台中市（69校）

1.國小：重慶國小、益民國小、宜欣國小、永隆國小、力行國小、內埔國小、中和國小、大林國小、新社區東興國小、協成國小、大南國小、福民國小、大勇國小、鹿峰國小、大安國小、文武國小、海墘國小、六寶國小、公明國小、陽明國小、汝鎏國小、三光國小、光正國小、瑞城國小、長億國小、西屯國小、崇光國小、旭光國小、東平國小、塗城國小、吉峰國小、九德國小、忠孝國小、萬豐國小、復興國小、五福國小、光復國小。

2.國中：居仁國中、漢口國中、雙十國中、大德國中、三光國中、立人國中、中山國中、光德國中、大道國中、立新國中、光榮國中、光復國中小、成功國中。

3.高中職：台中一中、台中高工、台中二中、台中女中、霧峰農工、長億高中。

4.私校：衛道中學、東大附中、新民高中、宜寧中學、華盛頓高中、東大附小、華盛頓小學、明道高中、明台高中、大明高中。

5.特教學校：啟明學校。

6.實驗教育：今日蒙特梭利實驗教育機構、洛克威爾藝術實驗教育學校。

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