新北市圖板橋分館重建動工　侯友宜：推動閱讀與社福友善空間

▲新北市政府今天舉行新北市立圖書館板橋分館拆除重建開工典禮。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

陪伴板橋地區居民近半世紀的新北市立圖書館板橋分館，因建物老舊及耐震安全疑慮，正式啟動拆除重建。新北市政府今天（6日）舉行開工典禮，市長侯友宜表示，未來將打造結合閱讀、社會福利及公共服務的多功能大樓，提供市民更安全、舒適且兼具多元功能的公共空間。

侯友宜表示，板橋分館已服務地方近48年，近年因屋頂滲水、鋼筋裸露等建物老化問題，經專業評估後決定拆除重建。新建大樓規劃地下1層、地上8層，1至4樓為圖書館空間，5樓以上則規劃設置日間照顧中心、身心障礙者服務中心及社區活動空間，結合閱讀、社福與社區共享功能，滿足不同年齡層市民需求。

▲侯友宜表示，板橋分館因建物老舊及耐震安全疑慮，將重建打造結合閱讀、社會福利及公共服務的多功能大樓，提供市民更安全、舒適的閱讀與活動空間。

侯友宜指出，新北市持續推動閱讀環境升級，截至目前已新建11座閱讀場館、改造188處閱覽空間，館藏總量達979萬冊，讓閱讀資源更加普及便利。未來也將持續推動三重區「第二總館」重建計畫，持續完善公共閱讀服務，打造全民共享的閱讀城市。

工務局表示，本案總工程經費約3億4247萬元，以「智慧、人本、永續」為設計核心，建築設計串聯鄰近板橋國小，融入在地「枋橋」歷史文化意象，並規劃增設連接空橋，強化校園與公共空間的串聯性。

工務局指出，新建大樓也將導入智慧維運、環境監測、安全防護及綠化等設計，朝智慧建築銅級標準規劃，兼顧節能、永續與使用安全，未來將成為板橋地區兼具閱讀、社福與社區交流功能的新公共據點。