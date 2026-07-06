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新北校犬「睿睿」融入石門校園　陪伴師生成長落實生命教育

▲新北校犬「睿睿」融入石門校園。（圖／新北市動保處提供）

▲新北市石門實驗國民中學校長鍾兆晉一路陪伴睿睿成長，見證校犬融入校園溫暖歷程。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市動保處持續推動「校園犬貓計畫」，透過媒合適合進入校園生活的流浪犬貓，打造兼具動物照護與生命教育功能的校園環境。截至2026年5月底，新北已有44所學校、74隻校園犬貓投入陪伴與生命教育工作。其中，石門實驗國民中學校犬「睿睿」在動保處與校方共同照護下，逐步融入校園生活，不僅成為師生喜愛的夥伴，也發揮陪伴特殊需求學生、落實生命教育的重要角色。

動保處指出，睿睿原是石門實驗國中校長過去任職二重國中期間收養的流浪犬所生幼犬，幼年時由家人帶往屏東農場照顧，後因家中長輩退休返居新北，便將牠接回石門實驗國中飼養。為建立完善管理機制，校方主動與動保處三芝動物之家合作，由動保處協助完成晶片掃描、寵物登錄等程序，讓睿睿正式成為校園犬，陪伴師生日常學習與生活。

▲新北校犬「睿睿」融入石門校園。（圖／新北市動保處提供）

▲睿睿陪伴二年多哥哥、姐姐畢業典禮。

去年寒流來襲時，來自屏東的睿睿首次面對北台灣低溫，讓師生十分關心。同學們主動替牠穿上保暖背心，也有人發現牠清晨蜷縮在陽光下取暖，特地回教室拿毛毯替牠保暖，下課後還再次查看牠是否暖和。學生們一個個貼心的小舉動，不僅照顧了睿睿，也展現出對生命的尊重與關懷。

在老師及助理員引導下，學生逐漸學會以正確且溫柔的方式與睿睿互動，尤其部分有特殊教育需求的學生，在睿睿穩定、溫和的陪伴下，慢慢放下緊張與不安，勇敢伸手接觸牠，而睿睿也總是安靜地陪伴在旁，成為學生建立安全感、培養信任與情感表達的重要夥伴。

▲新北校犬「睿睿」融入石門校園。（圖／新北市動保處提供）

▲校犬睿睿一起逛園遊會，校園裡的溫暖陪伴。

動保處表示，校園犬貓均依規定完成疫苗施打、健康檢查及防疫管理，並由學校與專業團隊共同照護，兼顧動物健康與校園安全。校園犬貓計畫除了提供流浪動物穩定、安全的安置環境，更藉由人與動物的日常互動，將生命教育、責任感培養及動物福利觀念自然融入校園生活。

動保處指出，未來將持續推動流浪動物友善轉化機制，鼓勵更多學校依需求認養適合進入校園生活的犬貓，並提供媒合與專業諮詢服務，讓更多毛孩找到溫暖歸屬，也讓生命教育在校園持續扎根。

▲新北校犬「睿睿」融入石門校園。（圖／新北市動保處提供）

▲同學主動為牠穿上保暖背心，輕輕抱著牠取暖。

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