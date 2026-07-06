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中聯致癌油案擴大偵辦！中檢揭污染源可能來自原料或製程　全面追查刑責

▲▼ 。（圖／台中地檢署）

▲台中地檢署今天針對致癌油風暴召開專案會議，與各部門機關達成3項共識。（圖／台中地檢署）

記者閔文昱／綜合報導

中聯油脂大豆沙拉油檢出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，引爆全台食安風暴。台中地檢署6日召開「中聯油品致癌物超標」專案會議，整合檢、調及食安團隊共同追查案情，依主管機關初步研判，污染原因可能與原料或製程污染有關，但實際污染源仍待專業釐清。檢方強調，除追查污染來源外，也將全面釐清業者是否涉及刑事責任，如查有不法，將依法嚴查速辦。

中檢指出，中聯油脂一批批號為315-1150404的大豆沙拉油，檢出苯駢芘8.1微克／公斤，超過法規限量2.0微克／公斤，約1300公噸油品已流向下游業者。案發後，中檢立即啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，並於7月3日分他字案偵辦，同日指揮法務部調查局台中市調查處前往中聯油脂調取相關資料，目前仍持續比對、分析中。

▲▼中聯油品回收。（圖／台中市食安處提供）

▲中聯油脂沙拉油檢出致癌物超標4倍，1300噸流向下游，台中地檢署啟動全面偵辦追究刑責。（圖／台中市食安處提供，下同）

初判原料或製程污染　鎖定3大偵辦方向

中檢表示，6日上午由檢察長洪家原主持專案會議，邀集食藥署、台中市食品藥物安全處及台中市調查處與會，針對目前掌握的生產、出貨、檢驗及通報時序交換情資。依主管機關初步研判，苯駢芘超標原因可能涉及原料或製程污染，但仍須待專家進一步確認。不過，無論污染源來自原料或製程，相關作業是否依照標準程序執行、業者知悉異常後的處置是否妥當，都可能涉及刑事責任，檢方將依具體事證依法認定。

專案會議也確立現階段三大偵辦方向，包括第一，儘速確認問題油品範圍，綜合比對原料、生產批次、檢驗結果及供應鏈資料，確認是否僅限目前掌握批次，並持續追蹤流向、下架回收及抽驗；第二，全面核實原料、製程、品管、委外檢驗、進銷存、出貨及通報等文件，交叉比對資料內容、時序與真實性，釐清事件全貌；第三，積極調查業者知悉異常的時間點及後續處置，依法判斷是否涉及《食品安全衛生管理法》、刑法或其他刑事責任。

▲▼中聯油品回收。（圖／台中市食安處提供）

實地履勘調資料　不排除追究刑責

中檢表示，為落實專案會議決議，會後已依「行動同步」原則，由檢察官率同重案支援中心、食安團隊前往相關公司實地履勘及調取資料，了解生產、品質管理、檢驗、進出貨及通報等作業流程，並交互勾稽業者及第三方檢驗資料，全面核實問題油品範圍及相關文件內容。

中檢強調，將持續依證據法則全面檢視相關事證，不遺漏任何可能涉及刑事責任的環節，若查明業者有違法製售食品、隱匿資料或其他不法情事，將依法嚴查速辦，全力維護國人食品安全與消費權益。

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