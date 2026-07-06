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颱風假？巴威暴風圈恐「掃全台2／3」陸警範圍曝　圖看風雨時間

記者許力方／台北報導

追平今年「風王」的巴威颱風（Bavi）強度已達顛峰，中央氣象署預估，巴威將於9日（周四）北轉後接近台灣，9日下半天發布海警、10日（周五）清晨陸警，暴風圈最快10日下半天觸陸。專家分析，依據目前氣象署預估路徑，陸警範圍可能包括嘉義以北、宜花地區，登陸機會低，但因颱風大，其暴風圈將影響台灣2／3以上陸地。

▲▼巴威颱風。（圖／NCDR、中央氣象署、翻攝NOAA）

▲巴威強度追平今年風王。（圖／翻攝NOAA）

9日海警10日陸警　暴風圈最快下午觸陸

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台北市長蔣萬安今天（6日）主持巴威颱風整備會議，台大氣象團表示，巴威未來兩天達顛峰，依照目前氣象署估計，發布海上警報是9日下午2點，10日上午5點可能把台北納入警戒區域，10日晚上台北市進入暴風圈，發布陸警是90%。

天氣風險公司分析，氣象署預報顯示，巴威未來仍將以西北西轉西北的方向移動，逐漸朝向台灣附近靠近，7至9日（周二至四）陸地天氣尚未有明顯影響，但9日起沿海風浪明顯增大，10日起風雨漸增大。

▲▼巴威颱風。（圖／NCDR、中央氣象署、翻攝NOAA）

▲▼巴威颱風。（圖／NCDR、中央氣象署、翻攝NOAA）

▲巨大巴威暴風圈恐將籠罩2／3台灣陸地。（圖／NCDR、中央氣象署）

中北部風雨最劇烈　南部也有明顯降雨

風雨時程部分，天氣風險預估，巴威10日晚間到11日白天經過東北角外海、台灣北部海面，暴風圈進入台灣陸地，其中11日白天風雨最明顯，受影響最大的地方將是在中彰投以北到大台北、基隆北海岸以及宜蘭地區，尤其是中北部山區可能是雨量累積最可觀的區域，風力也會相當強，颱風的西北風到偏北風從海面上長驅直入沒有受到地形阻擋，風雨的感受會比較強烈。雲嘉以南到南部地區 受到颱風環流雲雨帶影響，也會有較明顯的雨勢出現機會。

暴風圈橫掃全台2／3　11日深夜才脫離

依據氣象署的路徑預報，天氣風險指出，陸上警報涵蓋的範圍可能會包括嘉義以北、宜蘭到花蓮等地區，雖然颱風中心登陸機會看起來比較低，但因颱風範圍很大，暴風圈仍將影響2/3以上的臺灣陸地。最快11日晚間至深夜之後，暴風圈才會脫離台灣陸地以及附近海域，登陸中國大陸浙江沿岸地區並逐漸離開，屆時颱風警報也才會解除。

天氣風險公司提醒，雖然巴威颱風看起來中心登陸機會不高，但其本身強度強，範圍又大，預估還是會對台灣造成明顯的影響，特別是在10、11日這兩天，務必要提早做好防颱準備工作。

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