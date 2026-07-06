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小三喊「墮胎3次」逼宮！闖人夫家躺臥室嗆正宮：不放手就殺了妳

▲新竹地方法院,新竹地院外觀。（圖／記者王致凱攝）

▲新竹地方法院。（圖／記者王致凱攝）

記者閔文昱／綜合報導

新竹一名男子阿志（化名）與妻子惠惠（化名）結婚43年，卻在2025年間與女子小花（化名）發展婚外情，雙方多次發生性關係，甚至互稱「老公」、「老婆」。不料，阿志決定結束這段關係後，小花情緒失控，不僅搶過阿志手機打電話恐嚇惠惠，還揚言自己曾為阿志墮胎3次，更嗆聲「妳如果不放他走，我會殺了妳」，甚至闖入住家翻箱倒櫃、躺在臥室衣櫃前「宣示主權」。惠惠憤而提告求償100萬元，新竹地院審理後判小花須賠償48萬元。

分手後情緒失控　搶手機恐嚇正宮

判決指出，阿志與小花自2025年間開始交往，兩人多次發生性關係，小花也明知阿志已有配偶，仍持續發展婚外情。今年元旦，阿志約小花見面談分手，小花卻趁機搶走阿志手機，找到惠惠的聯絡方式後直接撥打電話，宣稱「我才是妳老公最愛的人」、「我為了他墮胎3次」，並以三字經辱罵惠惠，還恐嚇「妳如果不放他走，我會殺了妳」，讓惠惠心生恐懼。

庭審時，小花辯稱自己是遭阿志強迫交往，但她也坦承知道對方已婚，並承認雙方曾發生性關係，且平時互稱夫妻。阿志出庭時則證稱，兩人實際發生性行為「很多次」，已記不得確切次數。法官認為，若真是遭強迫交往，不可能長期維持關係，甚至互稱夫妻，因此不採信小花說法。

失業,憂鬱,難過,崩潰,男人,男性,外遇,劈腿（示意圖／CFP）

▲新竹一女子介入43年婚姻，分手後恐嚇正宮並硬闖住家躺衣櫃「宣示主權」，地院判賠48萬元。（示意圖／CFP）

持磁扣闖住宅「宣示主權」　酒醉失憶說遭打臉

更誇張的是，事發兩天後，小花持有惠惠住處社區的電梯磁扣，自行進入社區，趁住家大門未上鎖時闖入住處，翻找屋內物品，最後倒臥在臥室衣櫃前，直到清潔人員發現異狀，通知屋主並由警衛報警處理。

對此，小花辯稱自己當時喝醉「斷片」，完全不知道發生什麼事，也否認恐嚇及侵入住家。不過法官指出，從持磁扣進入社區、搭乘電梯、找到正確樓層再進入住家，一連串行為都具有明確目的性，並非失去意識者所能完成，因此不採信其說法。

法官審酌，小花明知阿志已有配偶，仍介入婚姻並發生婚外情，之後又以死亡威脅恐嚇惠惠，甚至擅闖住宅，侵害其配偶權、自由權、隱私權及居住安寧，造成精神上重大痛苦，因此判決配偶權慰撫金40萬元、恐嚇侵害自由權3萬元、侵害隱私及居住安寧5萬元，合計須賠償48萬元；至於惠惠另主張小花曾惡意檢舉她非法聘僱外籍移工部分，法院則認定與居住安寧人格利益無關，未予支持。

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