矢板明夫遇襲　外交部：中國跨國鎮壓踐踏人權、戕害各國法律管轄權

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

被各界視為跨境鎮壓新法的《民族團結進步促進法》，中國於1日才正式上路不到一周，一名33歲的廖姓中國籍港男今（6日）在台中揮拳攻擊知名媒體人矢板明夫。外交部晚間對此予以嚴厲譴責，此案凸顯中國正在全球各地對各國民眾進行跨國鎮壓，企圖以暴力行徑擴張其威權影響力，也是中國《民族團結進步促進法》實施後首起跨國鎮壓暴力案件，踐踏國際人權、戕害各國法律管轄權，嚴重逾越法治底線的行為，絕對不應容許。

知名媒體人矢板明夫今日中午結束在春雨文教基金會的演講活動，突然被1名黑衣男子揮拳攻擊，造成他嘴角鮮血直流，警方下午4點在台中機場逮捕到案，行凶者是33歲、廣東出身，持中國香港護照的廖姓男子，機票目的地是韓國釜山，落網時已換上白上衣，廖嫌面對警方詢問辯稱是認錯人。

外交部晚間回應《ETtoday新聞雲》記者表示，資深媒體人矢板明夫6日在台中遭中國籍港人攻擊，凸顯中國正在全球各地對各國民眾進行跨國鎮壓，企圖以暴力行徑擴張其威權影響力，外交部對此予以嚴厲譴責。

外交部重申，中國政府藉由「跨國鎮壓」的蠻橫手段，對我國及他國人民進行恐嚇、騷擾或干預，是踐踏國際人權、戕害各國法律管轄權，嚴重逾越法治底線的行為，絕對不應容許。

外交部注及此次案例是中國《民族團結進步促進法》實施後首起跨國鎮壓暴力案件，呼籲國際社會共同反制中國濫施跨國鎮壓，並正視中國惡法與暴力行爲帶來的後續效應。

外交部將持續與政府相關部會及國際社會密切協調應處，強化外館緊急應變救助機制，並與各國加強合作，以確保旅外國人及在台外籍人士的安全。