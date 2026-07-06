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國道3號名間交流道雙向入口匝道連4晚封閉施工　高公局籲用路人改道

▲國道3號名間交流道雙向入口匝道自今晚起連四天晚間封閉施工。（圖／高速公路局中區養護工程分局提供，下同）

▲國道3號名間交流道雙向入口匝道自今晚起連四天晚間封閉施工。（圖／高速公路局中區養護工程分局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

高速公路局中區養護工程分局為辦理「115年中分局瀝青混凝土路面整修工程-南投工務段」，訂於今天至7月9日(星期四)共計4天、每天晚間9時至隔天早上6時，封閉國道3號名間交流道雙向入口匝道進行施工。

高速公路局中分局提醒，施工期間行經該路段之用路人可利用下列改道路線，避開壅塞路段：

封閉南向入口，台3線彰南路→台3線員集路→台3線名竹路→台3線南雲路→台3線集山路一段→國道3號竹山交流道往南行駛；封閉北向入口，台3線彰南路→台3線彰南路一段→台3線南崗路一段→台3線南崗路二段→台3線福岡路一段→台3線環河道路→國道3號南投交流道往北行駛。

▲國道3號名間交流道雙向入口匝道自今晚起連三天晚間9時至隔天早上6時封閉施工。（圖／高速公路局中區養護工程分局提供）

中分局呼籲駕駛人行經交通管制區域請減速慢行，並依既有指示牌面及施工單位所設牌面行駛，且遵守管制人員導引，以確保行車安全及施工順利，如遇雨天則順延擇日同時段實施，屆時將另行通知；此外行駛途中請注意國道資訊可變標誌(CMS)、收聽警察廣播電臺，或查詢高速公路局全球資訊網www.freeway.gov.tw或1968App，以瞭解最新施工路況。

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