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玄濟宮才遭「10桶糞彈」炸門！又有網紅上門直播　信徒怒報警

記者趙蔡州／綜合報導

台東玄濟宮「濟顛禪師」鄔馨茹爭議言論頻發，加上近期3度遭人在宮廟外潑糞水，引發社會關注。網紅AJ哥（曹暐國）6日下午突然前往玄濟宮開直播，但才剛到達門口就被信徒信徒以撐傘方式阻擋在門外，雙方一度僵持，信徒隨後報警，警方趕到後，他不希望增加警方負擔，因此決定唱完最後一首歌後就離開現場。

▲▼才剛遭10桶穢物炸廟門⋯尬電又出事了！網紅AJ哥登門直播 玄濟宮叫警察。（圖／翻攝自皇家寶Aj哥）

▲網紅AJ哥登門直播，玄濟宮信徒以雨傘遮擋鏡頭，要求他停止拍照、錄影，最後甚至鬧到警察上門。（圖／翻攝自皇家寶Aj哥）

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AJ哥到場直播　信徒撐傘阻拍還報警

AJ哥下午4點多突然在臉書直播，表示自己正在前往台東玄濟宮，目的是為了呼籲民眾不要以潑灑穢物等激烈方式表達立場，沒想到他剛到玄濟宮外，就有信徒上前驅趕，更以雨傘遮擋鏡頭，要求他停止拍照、錄影，他則認為現場屬公共空間，不理解為何遭到驅趕，「我沒有惡意，但你們看到我，一直驅趕我，這是公共馬路，你把我搞得毛毛的，好像我走在私人土地」。

現場僵持期間，AJ哥還改編歌曲《忠孝東路走九遍》，唱出「我在玄濟宮走九遍」，接著又演唱《一支小雨傘》，帶有明顯調侃意味。信徒眼見勸阻未果，決定報警處理。

對著廟門喊話　警方勸離後自行離開

等待警方到場時，AJ哥也朝著緊閉的廟門喊話，表示自己並非前來鬧事，而是希望大家保持理性，不要再出現潑糞等失控行為，同時質疑自己人在馬路上，卻被要求不能拍攝、不能靠近。

警方到場了解情況後表示，只要接獲民眾報案就必須前來處理，並勸請AJ哥不要持續在廟前直播、唱歌，以免衍生更多糾紛。AJ哥則回應，不希望增加警方負擔，因此決定唱完最後一首歌後離開，重申此行初衷是希望各界以理性方式面對爭議事件。

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