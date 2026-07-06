獸醫師公會憂米奇亂竄、老鼠藥誤食問題　沈伯洋關切寵物生命禮儀

▲沈伯洋出席獸醫師公會座談會。（圖／記者劉耿豪攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋今（6日）出席獸醫師相關公會的座談會，收集第一線人員產業建議，包括疫苗接種、結紮及寵物「身後事」等議題，期盼未來做更好的資源整合。台北市獸醫師公會理事長譚大倫指出，他在公園直擊「米奇」，擔憂動物感染鉤端螺旋體，還有狗貓誤食老鼠藥問題。沈伯洋認為，台北市政府有那麼多資源還能夠多做什麼，值得深思。

台北市獸醫師公會理事長譚大倫反映，日前在公園直擊「米奇老鼠」，認為這對首都台北是非常不好的狀況，他擔憂動物感染鉤端螺旋體，還有狗貓會誤食老鼠藥的問題，因部分老鼠藥累積寵物體內難以代謝，「不希望鼠患造成動物問題」。

譚大倫指出，台北市雖然有很多寵物友善公園，民眾帶貓狗前去玩耍是一件好事，但擔心公園的跳蚤、壁蝨也會形成傳染病大溫床；倘若使用老鼠藥、肥料、除草藥，則再成為動物隱憂，他期盼沈伯洋如有機會當選市長要特別關注此議題。

沈伯洋致詞時表示，台北市預算規模逾2000億元，《財劃法》修正後每年再增逾400多億元，是一個資源相對充裕的城市，關鍵在於如何把資源用在刀口上。

沈伯洋指出，現代人對毛小孩的感情與照顧，不亞於父母照護小孩，毛小孩值得被同等重視。而城市生態系的環境衛生、老鼠藥等問題，其實與獸醫師們把關的議題息息相關。

談到寵物生命禮儀，沈伯洋特別提到，台北市目前礙於土地取得不易，寵物火化等設施用地申請不易，另外，獸醫師公會所提的寵物生前疫苗接種、結紮議題、及寵物「身後事」，都值得持續討論與正視，重要是台北市政府有那麼多資源還能夠多做什麼。