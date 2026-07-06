致癌油風暴擴大！彰化28業者下架1101公斤　校園2團膳急封存

▲彰化縣衛生局急查28家業者下架1101公斤問題油品，2團膳業者緊急下架封存。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

中聯油脂問題油品風暴持續延燒，彰化縣衛生局今(6日)宣布啟動第二層及第三層流向稽查，全面追查福壽、福懋問題油品下游去處。截至今日，已稽查縣內包含食品批發、製造、便當工廠及餐飲業者在內共28家業者，累計下架封存相關疑慮油品約1,101公斤，縣內2家團膳廠商曾進貨相關油品，已要求立即停用、封存並配合稽查。

衛生局指出，此次問題油品下游業者範圍廣泛，除學校食材供應商梅景食品及冠成餐盒外，尚涵蓋小吃店、雞排店、早餐店、自助餐等餐飲場所，以及食品製造與販賣業者。為阻斷問題源頭，衛生局已要求所有相關業者配合進行產品流向確認與回收作業，確保問題油品不再流通販售或作為食品加工使用。

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▲▼中聯油脂「大豆沙拉油」檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，彰化縣府要求相關油品預防性下嫁。（圖／彰化縣衛生局提供）

針對校園食安層面，教育處強調，已於今日第一時間接獲衛生局通知，除要求涉案團膳廠商即刻配合下架外，也同步啟動校園端預警機制，要求各級學校加強驗收與食材登錄查核。教育處表示，將緊密配合衛生局稽查政策，後續持續追蹤回收進度，並嚴格督促學校及供餐業者落實溯源管理，以最高標準守護學童飲食安全。

此外，衛生局也針對縣內食品製造業者發布通告，要求業者應遵照中央規定完成自主公告，誠實揭露產品原料資訊，保障消費者知的權益。衛生局強調，將持續掌握中聯出貨至福壽、福懋問題油品的下游完整流向及回收數量，並督促業者落實回收作業與資訊揭露，以最嚴謹的態度層層把關，全力維護縣民食品衛生安全。