　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

致癌油風暴擴大！彰化28業者下架1101公斤　校園2團膳急封存

▲彰化縣衛生局急查28家業者下架1101公斤問題油品，2團膳業者緊急下架封存。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲彰化縣衛生局急查28家業者下架1101公斤問題油品，2團膳業者緊急下架封存。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

中聯油脂問題油品風暴持續延燒，彰化縣衛生局今(6日)宣布啟動第二層及第三層流向稽查，全面追查福壽、福懋問題油品下游去處。截至今日，已稽查縣內包含食品批發、製造、便當工廠及餐飲業者在內共28家業者，累計下架封存相關疑慮油品約1,101公斤，縣內2家團膳廠商曾進貨相關油品，已要求立即停用、封存並配合稽查。

衛生局指出，此次問題油品下游業者範圍廣泛，除學校食材供應商梅景食品及冠成餐盒外，尚涵蓋小吃店、雞排店、早餐店、自助餐等餐飲場所，以及食品製造與販賣業者。為阻斷問題源頭，衛生局已要求所有相關業者配合進行產品流向確認與回收作業，確保問題油品不再流通販售或作為食品加工使用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼中聯油脂「大豆沙拉油」檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，彰化縣府要求相關油品預防性下嫁。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲▼中聯油脂「大豆沙拉油」檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，彰化縣府要求相關油品預防性下嫁。（圖／彰化縣衛生局提供）

針對校園食安層面，教育處強調，已於今日第一時間接獲衛生局通知，除要求涉案團膳廠商即刻配合下架外，也同步啟動校園端預警機制，要求各級學校加強驗收與食材登錄查核。教育處表示，將緊密配合衛生局稽查政策，後續持續追蹤回收進度，並嚴格督促學校及供餐業者落實溯源管理，以最高標準守護學童飲食安全。

▲▼中聯油脂「大豆沙拉油」檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，彰化縣府要求相關油品預防性下嫁。（圖／彰化縣衛生局提供）

此外，衛生局也針對縣內食品製造業者發布通告，要求業者應遵照中央規定完成自主公告，誠實揭露產品原料資訊，保障消費者知的權益。衛生局強調，將持續掌握中聯出貨至福壽、福懋問題油品的下游完整流向及回收數量，並督促業者落實回收作業與資訊揭露，以最嚴謹的態度層層把關，全力維護縣民食品衛生安全。

▲▼中聯油脂「大豆沙拉油」檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，彰化縣府要求相關油品預防性下嫁。（圖／彰化縣衛生局提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
挪威8強前爆多人身體不適！　備戰英格蘭添變數
快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫　裁定收押
日本人來台吃到「長長的菜」秒愛上　一票台人驕傲大讚
滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

5分鐘廚房排毒學　盛夏吹冷氣靠這3樣消腫又透亮

還在盲目斷捨離？瘋減法生活「反變邊緣人」：這死穴超心累

猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白

LINE「17款免費貼圖」限時下載！　鼠條、柴語錄超Q

阿嬤年代「追人直接衝」　她嘆：現在男生不敢告白！律師吐大實話

捲中聯毒香油！饗食天堂列下游名單急發聲：已自主下架停用

安靜乖巧也可能是ADHD　東基醫院提醒注意力不足型孩童易被忽略

以為聽不懂！當面酸明洞店員「鼻子整太醜」　下秒尷尬爆

遭惡搞！東山高中招生驚見「中國畢業證書」報到　校方怒報警

停電前先檢查！專家：冰箱不是塞愈滿愈好、但「這格」反而要裝滿

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

5分鐘廚房排毒學　盛夏吹冷氣靠這3樣消腫又透亮

還在盲目斷捨離？瘋減法生活「反變邊緣人」：這死穴超心累

猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白

LINE「17款免費貼圖」限時下載！　鼠條、柴語錄超Q

阿嬤年代「追人直接衝」　她嘆：現在男生不敢告白！律師吐大實話

捲中聯毒香油！饗食天堂列下游名單急發聲：已自主下架停用

安靜乖巧也可能是ADHD　東基醫院提醒注意力不足型孩童易被忽略

以為聽不懂！當面酸明洞店員「鼻子整太醜」　下秒尷尬爆

遭惡搞！東山高中招生驚見「中國畢業證書」報到　校方怒報警

停電前先檢查！專家：冰箱不是塞愈滿愈好、但「這格」反而要裝滿

台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

瑤瑤「解放低胸上衣」由上往下拍！　炸超兇上圍…深溝全看光

矢板明夫遇襲案　陸委會：中共「民族團結促進法」後首件跨境鎮壓

巴威撲沖繩恐「吹倒房屋」　日本教授警告風災重演：極度危險颱風

大樂透17連摃！下期頭獎上看5.9億　創今年最高獎金紀錄

C羅再戰4年？葡國名記者曝「完美劇本」：2030主場光榮退役

成大醫院與調查局續簽合作備忘錄　升級資安聯防守護醫療個資

林立開轟灌4打點率桃猿5比3逆轉　賞悍將3連敗

快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫裁定收押

巴洛根紅牌特赦爭議　德國傳奇門神卡恩開酸：2002決賽能重打嗎？

安心亞直接把水淋身上　濕身辣跳〈呼呼〉！

生活熱門新聞

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

帶女友遊歐洲「旅費20萬全出」他提1要求！女友嫌窮

巴威最新路徑各國預測曝　9縣市暴風侵襲破70%

一堆人瘋買團購「爆款背後超可怕」！員工死都不碰

18萬玩歐洲13天「每天都很燥」　他嚇壞：幸好沒錢跟

快訊／7縣市大雨特報！下到深夜

快訊／分科測驗因颱風延後！改為「下周一到周三」其中兩天

更多熱門

相關新聞

金門校園午餐及社福供餐全數過關

金門校園午餐及社福供餐全數過關

因應中聯油脂股份有限公司部分大豆沙拉油檢出苯駢芘超標並遭中央公告回收，金門縣政府立即啟動跨局處食安應變機制，針對校園、托育機構、福利機構、社區照顧據點及大型供餐場所展開全面清查。截至目前，全縣尚未發現使用食品藥物管理署公告回收的問題油品。

大肚和美橋順利合龍 10月底通車

大肚和美橋順利合龍 10月底通車

妻出軌生子人夫求償200萬　小王免賠理由曝

妻出軌生子人夫求償200萬　小王免賠理由曝

問題油品急下架　彰化攔截近11公噸致癌油

問題油品急下架　彰化攔截近11公噸致癌油

彰化宮廟遶境鬥毆畫面瘋傳　廟方滅火：路人拉扯

彰化宮廟遶境鬥毆畫面瘋傳　廟方滅火：路人拉扯

關鍵字：

彰化團膳福懋福壽教育處衛生局

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面