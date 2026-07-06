飛彈落入南太平洋路徑圖曝光！　專家評估為「巨浪-3」射程逾萬公里

▲中共海軍7月6日進行潛射戰略飛彈試射畫面。（圖／翻攝「人民海軍」公眾號）

記者陳冠宇／綜合報導

中共海軍一艘戰略核潛艇今（6）日12時許，向太平洋公海海域發射一發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，官方迄今尚未說明飛彈型號、落入海域等具體資訊。不過大陸學者專家很快披露，本次試射飛彈最終落入超過8000公里外的南太平洋國家斐濟附近海域，飛彈型號極可能是「巨浪-3」潛射洲際飛彈。

這是時隔兩年後，共軍再度在太平洋公海海域展開洲際彈道飛彈試射。2024年9月25日8時44分，中共火箭軍向太平洋相關公海海域，成功發射一發攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道飛彈，準確落入預定海域。

▲沈逸披露的本次潛射戰略飛彈試射路徑圖；點擊可看原圖。（圖／翻攝沈逸微博）

飛彈路徑圖曝光 落入南太平洋海域

中國大陸網紅學者、復旦大學國際政治系教授沈逸下午於個人微博發文，並附上本次試射飛彈的路徑圖。圖片顯示，飛彈可能從渤海或黃海附近發射，經過8602.29公里之後，落入南太平洋的斐濟附近海域。

路徑顯示，飛彈可能穿越了南韓上空，並與日本領空「擦邊」而過。沈逸在文中特別點名日本，警告「如果試圖複製軍國主義在1940年代偷襲珍珠港的戰術冒險行動，來自北京的怒火，將對日本的軍國主義錯誤進行物理上的總清算」。值得注意的是，明天是七七事變（又稱盧溝橋事變）89週年。

沈逸並未說明該路徑圖的來源。不過大陸軍事問題專家張軍社評估，這次發射很大機率射程超過8000公里，為洲際彈道飛彈，這與沈逸釋出的飛彈射程距離大致相符。

軍事專家：強化「三位一體」戰略核力量的威懾效能

陸媒《環球時報》引述張軍社表示，據官方通報推斷，此次發射的潛射戰略飛彈應當為此前在閱兵活動上亮相的「巨浪」潛射戰略飛彈。他分析，本次潛射戰略飛彈試射，完整驗證了水下機動、水下發射、遠程制導等全流程作戰鏈路，充分證明共軍海基核力量可在太平洋廣闊公海任意點位，實施穩定、可靠的戰略反擊。

大陸軍事問題專家宋忠平持相同觀點，他表示，此次潛射戰略飛彈成功發射，與兩年前在南太平洋展開的陸基洲際彈道飛彈試射遙相呼應。從新型陸基洲際飛彈試射，到新型潛射戰略飛彈試射，兩類戰略打擊能力相互銜接、互為補充，大幅強化了中國大陸「三位一體」戰略核力量的整體威懾效能。

▲大陸軍事專家評估，本次發射的是巨浪-3飛彈。（圖／翻攝「人民海軍」公眾號）

「巨浪-3」飛彈 射程超過一萬公里

對於本次試射的潛射洲際飛彈型號，宋忠平判斷「巨浪-3」飛彈的可能性極高。2025年大陸舉行抗戰勝利80周年閱兵中，巨浪-3潛射洲際飛彈已正式公開亮相。他認為，此前該型飛彈已完成高彈道、低彈道等多項試驗，亟需展開近似全程彈道試驗，全面校驗整套武器系統的彈道性能與實戰可靠性。

張軍社分析，作為大陸自主研發的第三代潛射洲際飛彈，巨浪-3已成為海基核威懾體系的中堅力量，該型洲際飛彈射程可達一萬公里以上，射程覆蓋南太平洋至太平洋東部海域，戰略震懾能力極強。

執行任務戰略核潛艇 或為094型及改進型

執行任務的戰略核潛艇型號備受關注，張軍社指出，戰略核潛艇特指搭載潛射洲際飛彈、承擔戰略威懾和核反擊任務的核動力潛艇，共軍現役型號已經公開報導的包含092型、094型、094改進型及更新迭代型號。

張軍社更提到，按照中共裝備披露慣例，官方公開的裝備並非現役最先進型號，通常意味著更新一代裝備已完成列裝。因此，本次試射潛艇既有094型及改進型的可能，也不排除更新款先進戰略核潛艇。