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致癌油零妥協！卓榮泰：360家業者受影響　違規未下架最高罰300萬

▲中聯油脂沙拉油檢出致癌物，政院勒令停產並擴大下架360家下游。（圖／行政院提供）

▲中聯油脂沙拉油檢出致癌物，行政院長卓榮泰勒令停產並擴大下架360家下游。（圖／行政院提供）

記者閔文昱／綜合報導

行政院長卓榮泰6日表示，政府面對中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘（Benzo[a]pyrene, BaP）」事件，對食品安全沒有任何妥協空間，當天上午再度召集衛福部、教育部及農業部聽取最新處置進度。目前政府已掌握受影響產品批號、出貨流向及業者資訊，並持續採取分層風險管理，以最快速度、最高標準處理，受影響下游業者已擴大至360家。

第一層產品全數下架　第二層產品今午夜前完成

卓榮泰表示，食藥署已要求中聯油脂全面停產，並要求福懋、福壽、泰山等第一層受影響油品於7月3日完成全面下架，各地方政府也持續加強查核，若未依限完成下架，最高可處新台幣300萬元罰鍰。

此外，依據7月4日專家會議決議，凡使用受影響油品製成的原型油品，以及使用受影響大豆沙拉油比例達20%以上的加工食品，都必須在今天（6日）晚間24時前完成預防性下架；未達下架標準的產品，業者也須主動揭露產品資訊，保障消費者知情權。

▲▼中聯油品回收。（圖／台中市食安處提供）

▲中聯油品回收。（圖／台中市食安處提供，下同）

公布18品項、30批號　要求業者提供退換貨

卓榮泰指出，目前政府已公布18項、30個批號受影響油品，以及流向360家下游業者資訊，民眾可依產品名稱、有效日期或批號辨識是否屬於受影響產品。若購買到相關批次商品，業者必須提供退換貨服務，若遭拒絕，可向所在地消保官反映。

教育部也已透過校園食材登錄平台通知受影響學校立即採取預防性下架措施，確保校園食品安全；食藥署則設立「中聯油脂案專區」，每日更新查核、下架及受影響產品資訊，方便民眾即時掌握最新進度。

▲▼中聯油品回收。（圖／台中市食安處提供）

要求強化逐批檢驗　違法依法究責

除了處理此次事件外，卓榮泰也要求食品業者全面強化原料驗收、提高檢驗頻率、精進製程管理，避免類似事件再次發生。食藥署6日也邀集中聯油脂、大統益、台灣糖業及長輝事業等4家製油業者開會，要求提高黃豆原料「苯駢芘」檢驗頻率，未來將採逐船或逐批檢驗，並落實自主通報機制。

卓榮泰強調，政府將秉持資訊公開、科學評估、依法處理的原則，「該下架就下架、該究責就究責」，並要求地方政府持續加速查核、依法裁處，配合司法調查，中央與地方共同合作，全力守護國人食品安全。

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