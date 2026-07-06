食安底線被踩到！法務部下令嚴查問題油品　檢調廉全面動起來

▲問題油品流向要查了，法務部啟動查緝平台，檢調廉聯手追源頭。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

針對近日部分市售油品遭檢驗出致癌污染物，引發食安疑慮，法務部今（6）日表示，已立即責成高檢署啟動「打擊民生犯罪聯繫平台」，督導各地方檢察署「查緝民生犯罪小組」與地方行政機關橫向聯繫，並整合檢察機關、調查局及廉政署量能，透過行政、司法分進合擊，詳實蒐證、釐清事實，全力守護民眾食安權益。

法務部指出，針對涉及刑事責任的具體個案，已責請臺高檢署督導所屬各檢察機關與食安團隊強化橫向聯繫、積極應處；若查有刑事不法，將嚴查速辦、溯源斷根。目前台中地檢署已於7月3日分案偵辦，並指揮法務部調查局臺中市調查處，會同臺中市政府食品藥物安全處、衛生福利部食品藥物管理署，積極了解案情並調取相關資料，依法偵辦。

此外，為防止問題油品持續在市面流通，法務部也督導廉政署啟動政風協處作為，由各地政風單位自7月2日起，會同在地衛生單位前往經銷通路，確認下架回收情形並實地查核，以釐清產品流向、掌握處理進度，避免危害擴大。

法務部強調，食品安全攸關國家公共健康，對於違反食品安全衛生管理法或涉及其他刑事責任的不法業者，所屬檢察官將秉持從嚴速辦的執法態度，依法究責、絕不寬貸。

法務部也呼籲，全國食品製造及加工業者應恪遵法規，秉持良心善盡管理責任；民眾若知悉違法製售食品、隱匿不報，或掌握具體不法情資，可撥打檢舉專線0800-007007通報，共同守護台灣食品安全。

