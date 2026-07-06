中聯問題油延燒　金門跨局處稽查：校園午餐及社福供餐全數過關

▲金門縣政府清查校園、托育機構、社福機構等場所使用的食用油。（圖／金門縣衛生局提供）

記者鄭逢時／金門報導

因應中聯油脂股份有限公司部分大豆沙拉油檢出苯駢芘超標並遭中央公告回收，金門縣政府立即啟動跨局處食安應變機制，針對校園、托育機構、福利機構、社區照顧據點及大型供餐場所展開全面清查。截至目前，全縣尚未發現使用食品藥物管理署公告回收的問題油品。

縣府表示，衛生局會同教育處、社會處及消保官同步擴大稽查，除查核供餐單位使用的食用油品牌、品項及批號外，也比對中央公布的受影響產品名單，要求各單位落實食品良好衛生規範（GHP）及自主管理制度，確保供餐安全。

教育處指出，全縣25所國中小學（含分校及金城幼兒園）已完成午餐用油及庫存自主清查，結果均未使用公告回收油品。未來也將持續督導各校落實食材驗收、來源追溯及採購管理，若中央新增回收品項或批號，將立即通知各校配合辦理清查及應變措施。

社會處則針對托育及福利機構全面盤點用油情形，9家托育機構均未使用公告的不合格油品；后頭社區公共托育家園曾使用泰山蔬菜油，但非屬回收批號，仍基於預防原則主動停用並更換。另松柏園、福田家園、大同之家及全縣44處社區照顧關懷據點完成清查後，也都未使用公告回收產品，其中2處據點雖存有同品牌不同批號油品，接獲通知後已立即退回供應商，未投入供餐使用。

衛生局表示，近期已針對轄內零售通路、量販店、餐飲業及大型供餐場所加強查核，逐一確認食用油來源、品牌、批號及進貨憑證，經比對後均未發現使用中央公告受影響產品，呼籲民眾安心。

縣府強調，將持續掌握中央最新食安資訊，滾動式辦理跨局處聯合稽查，追蹤受影響產品流向，督導業者落實自主管理。衛生局也提醒食品業者，如發現疑有食品安全疑慮產品，應立即停止販售及使用，並依法辦理自主回收與通報；民眾若持有公告回收批號產品，也應立即停止使用並向原購買通路辦理退貨，共同維護食品安全。