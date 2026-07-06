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大肚和美橋順利合龍「10月底通車」　30分鐘車程縮短到3分鐘

▲大肚和美跨河橋梁合龍10月底通車。（圖／翻攝自王惠美臉書）

▲大肚和美跨河橋梁合龍10月底通車。（圖／翻攝自王惠美臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

歷經地方20餘年殷切期盼，串聯台中市與彰化縣的重大交通樞紐「台中大肚-彰化和美跨河橋梁工程」於今（6）日舉行合龍儀式，在彰化縣副縣長周傑與台中市政府建設局長陳大田的共同見證下，正式完成結構閉合，不僅象徵中台灣區域治理邁入新里程碑，未來中彰兩地往來將正式告別繞行20公里的舟車勞頓，往返僅需3分鐘車程。

▲大肚和美跨河橋梁合龍10月底通車。（圖／翻攝自王惠美臉書）

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今日的合龍典禮由台中市建設局主辦視察，彰化縣副縣長周傑、立法委員陳素月、謝衣鳯等民代皆到場祈福。工程進度正式突破93%，預計將於今年10月底完工通車。屆時，往返台中大肚與彰化和美兩地的行車時間，將從現行的30分鐘大幅縮減至僅需3分鐘，徹底疏解長期依賴大度橋及中彰大橋的龐大車流壓力。

▲大肚和美跨河橋梁合龍10月底通車。（圖／翻攝自王惠美臉書）

彰化縣政府表示，這項總經費達32億元的重大建設，路線北起台中大肚區文昌路二段，跨越烏溪河道後南接彰化和美，並銜接省道台61乙線。工程全長約1,690公尺，主橋長達1,440公尺，橋面寬度22公尺，配置雙向4車道、2機車道及下游側的人行與自行車共用道，展現以人為本的交通思維。該橋完工後，將成功串聯國道1號、3號、台74線環狀線及台61線濱海快速道路，實現「中彰30分鐘生活圈」的便利路網。

▲大肚和美跨河橋梁合龍10月底通車。（圖／翻攝自王惠美臉書）

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