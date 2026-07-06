矢板明夫被「港籍男」攻擊！　陸委會：「打帶跑」模式的跨境鎮壓

▲資深媒體人矢板明夫。（圖／民眾提供）

記者陳冠宇／台北報導

資深媒體人矢板明夫今（6）日在台中演講後，遭一名男子當眾揮拳攻擊，施暴者犯案後欲出境潛逃至韓國，但在清泉崗機場遭到逮捕。媒體一度傳出行凶男子為大陸籍，不過陸委會最新已確認是「港籍犯嫌」，並將此案定調為「跨境鎮壓」，高度懷疑境外勢力利用香港人來台便利的特性，以「打帶跑」的模式，犯案後迅速離境。

據此前報導，矢板明夫今天中午結束在春雨文教基金會的演講活動，突然被一名黑衣男子揮拳攻擊，造成他嘴角鮮血直流，警方下午4點在台中機場逮捕到案，指行凶者是33歲籍貫廣東的廖姓男子，機票目的地是韓國釜山，落網時已換上白上衣，廖嫌面對警方詢問辯稱是認錯人。

轄區第六分局迅速掌握犯嫌身分及逃逸路線，經報請檢察官指揮偵辦，4點在台中機場逮捕廖嫌，經查，廖嫌廣東出身，持中國香港護照，毆打後步行離開，再搭計程車前往機場準備搭機離境，是否受人指使以及真正犯案動機，仍待釐清。

面對媒體詢問，陸委會今日晚間以書面做出兩點回應：一、有關矢板明夫先生遭不明人士攻擊案，本會知悉後已第一時間透過跨部會聯繫機制，提醒相關機關本案可能涉及跨境鎮壓。在警方、移民署等各相關機關積極合作下，已經迅速地逮捕港籍犯嫌，檢警正在積極偵辦中。有進一步的消息，政府會向社會說明。

二、本案與港人湯偉雄遭潑漆案有高度相似性，我們高度懷疑境外勢力利用香港人來台便利的特性，以「打帶跑」的模式，犯案後迅速離境。這是在中共民族團結進步促進法生效後，挑選具高度指標性的案例，進行的首件跨境鎮壓案件，政府決不會輕忽，一定會嚴懲加害者，有效反制跨境鎮壓案件，請國人安心。

▼矢板明夫遭攻擊 。（圖／施志昌辦公室提供）