2026桃園珍珠海岸國際音樂節　8/1-2竹圍漁港登場

▲張善政表示，2026桃園珍珠海岸國際音樂節，8月1、2日在竹圍漁港盛大舉行。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2026桃園珍珠海岸國際音樂節宣傳記者會」6日於市府舉行。市長張善政表示，這場活動於8月1、2日在竹圍漁港盛大舉行，延續去(114)年首屆音樂節結合音樂與運動、獲得熱烈迴響的特色，今(115)年除邀請臺灣、日本、韓國、印尼、馬來西亞及澳門等地歌手及團體輪番演出。

另外，也將同步舉辦「桃園盃全國3對3籃球賽」預賽及「鐵玫瑰熱音賞」決賽，讓音樂、藝術與運動齊聚竹圍漁港，邀民眾一同體驗熱鬧滾滾的夏日盛會。

▲2026桃園珍珠海岸國際音樂節，8月1、2日在竹圍漁港盛大舉行。（圖／市府提供）

張善政說：市府近年積極推動「桃園珍珠海岸計畫」，盼將桃園優美景觀的海岸線，展現在全國民眾面前。從北端竹圍漁港至南端永安漁港，市府持續改善各項基礎建設、優化景點環境，並透過大型活動串聯海岸特色，讓珍珠海岸成為兼具休閒、觀光、文化與運動魅力的旅遊亮點。

市府觀旅局表示，今年音樂節將於8月1日至2日在桃園竹圍漁港登場，以結合國際流行音樂、跨界體育賽事、本土原創音樂文化及珍珠海岸沿線地景藝術作品等方式，深化桃園珍珠海岸觀光廊帶的品牌定位。

為維持周邊交通順暢，活動期間將管制港區內車輛行駛方向，欲前往竹圍漁港採買或用餐民眾請由海港路方向進入至漁港北側停放車輛；參與活動之民眾請由漁港路進入至漁港南側停車。建議參與民眾多加利用大眾運輸工具，可搭乘桃園機場捷運至A11坑口站，轉乘免費接駁車直達現場；亦可於桃園火車站前「今日飯店」公車站搭乘5016、5022、5022A等路線，至竹圍站下車步行約10分鐘至會場。

包括市府觀旅局長陳靜芳、新聞處長羅楚東、農業局長陳冠義、體育局副局長高玉姿、文化局主秘張至敏、桃園區長許敏松、大園區長余誌松、海巡署北部分署副分署長邱泰豐、海巡署北部分署第三巡防區主任林乾瓊、桃園區漁會總幹事李俊彥、WECOWARE董事長蔣大成、桃園市觀光發展基金會副執行長陳信守、中天電視副總劉正薇等均一同出席活動。