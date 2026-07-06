5千坪動物生態園區聯手餐廳　一家四口爽玩+用餐2千元有找

▲隱身在鹿谷的「雞王涮涮鍋」推出超浮誇套餐，四人金雞滿福套餐1998元，還可以全額折抵一旁的超夯親子景點鹿芝谷生態園區門票。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／南投報導

爸媽暑假快衝！佔地５千坪、南投鹿谷超夯的「鹿芝谷」生態園區跟新開的「雞王涮涮鍋」聯手推出優惠，一家四口遊園加上餐廳用餐四人金雞滿福套餐僅1998元，等於用餐免費可入園看水豚、梅花鹿、羊駝、兔子等，超高CP值內容，被家長評為太佛心！

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▲「雞王」以手切冷藏文昌雞及梅花、胛心豬肉為主打，不經冷凍處理，保留肉品鮮嫩口感。（圖／記者游瓊華攝）



全台民眾瘋出國，國旅市場首當其衝，各家業者無不卯足全力搶商機。鹿芝谷表示，園區和餐廳合作祭出「門票全額折抵」活動，以一張門票300元，一家四口1200元計算，吃火鍋可「全額抵消費」，若以餐廳四人金雞滿福套餐1998元為例，扣掉門票錢，等於火鍋只要798元，換算下來全家人遊園加飽餐一頓，2000元有找。

餐廳雞王涮涮鍋表示，「雞王」以手切冷藏文昌雞及梅花、胛心豬肉為主打，不經冷凍處理，保留肉品鮮嫩口感，搭配鮮雞原湯、鹿茸菇剝皮辣椒鍋、花菇鮮雞湯及素食山珍湯底等多款特色湯頭，展現鹿谷在地風味。店內更採自助式菜盤設計，讓消費者自由挑選喜愛食材，兼顧美味與個人飲食需求。

▲鹿芝谷生態園區有超過10種超萌動物，包括人氣王水豚、梅花鹿、羊駝，以及今年新加入的成員「草原犬鼠」（土撥鼠）和北美浣熊。（圖／記者游瓊華攝）



消費者吃飽後直接進入5000坪的鹿芝谷生態園區放電，園內有超過10種超萌動物，包括人氣王水豚、梅花鹿、羊駝，以及今年新加入的成員「草原犬鼠」（土撥鼠）和北美浣熊，園區還有甲蟲館和多肉溫室，絕對是遛小孩的神級地點。

鹿芝谷指出，七月暑假期間園區天天都有表演，魔術、火舞、特技馬戲團輪番上陣，週六還延長營業到晚上7點。

▲南投鹿芝谷園區還有甲蟲館和多肉溫室。（圖／記者游瓊華攝）



不想跑戶外，可到國立自然科學博物館，館內太空劇場與必可飛劇場即日起推出全新影片，分別上映《珍古德：向著希望前行》及《恐龍超世界：跨越億萬年的親子之愛》，兩部強檔新片將一路放映至明年6月30日，科博館也於暑假期間持續推出2026年度限定好康，每週五下午2時至5時展示場（含生命科學廳、人類文化廳及地球環境廳）皆可免費參觀，邀請大小朋友一起走進博物館，探索自然科學的奧秘。

▲國立自然科學博物館館內太空劇場與必可飛劇場即日起推出全新影片。（圖／科博館提供）