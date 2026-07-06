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陳亭妃邀經濟部會勘台南治水　爭取水利署預算改善六塊寮、菁寮淹水

▲立委陳亭妃邀集經濟部、水利署、市府及相關單位現勘六塊寮排水、安中抽水站與後壁菁寮排水治理工程，爭取中央加速改善台南積淹水問題。（記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃邀集經濟部、水利署、市府及相關單位現勘六塊寮排水、安中抽水站與後壁菁寮排水治理工程，爭取中央加速改善台南積淹水問題。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對近期豪雨造成台南多處積淹水情形，立法院經濟委員會6日下午前往台南考察六塊寮排水、安中抽水站及後壁區菁寮排水治理工程，由立委陳亭妃邀集經濟部次長賴建信、水利署長、市府及相關單位現地會勘，針對排水瓶頸、抽水系統及後續改善計畫逐一檢討，要求中央加速經費核定與工程推動，從源頭到下游全面提升防洪能力。

▲立委陳亭妃邀集經濟部、水利署、市府及相關單位現勘六塊寮排水、安中抽水站與後壁菁寮排水治理工程，爭取中央加速改善台南積淹水問題。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃表示，六塊寮排水長期受下游壓力箱涵及鹽水溪潮汐頂托影響，排水效率有限，每逢短延時強降雨，上游安定區洪水快速宣洩至安南區新順里，容易造成嚴重積淹水，甚至曾出現積水3天情形，必須以整體流域治理思維徹底改善。

針對改善方案，陳亭妃指出，目前規劃於六塊寮排水系統下游新建抽水站，首期抽水量將達15CMS，並利用既有壓力箱涵作為抽水站前池，搭配「預抽排」機制，在豪雨來臨前先降低箱涵水位、預留蓄洪空間，提升後續洪峰宣洩能力，而非等到積水發生後才開始抽水。

▲立委陳亭妃邀集經濟部、水利署、市府及相關單位現勘六塊寮排水、安中抽水站與後壁菁寮排水治理工程，爭取中央加速改善台南積淹水問題。（記者林東良翻攝，下同）

會勘中，水利署也提醒，新設抽水站屬大型設施，前池容量必須充足，才能發揮抽水效能；另建議預留機組擴充空間，採模組化設計因應未來極端氣候，同時加強箱涵入水口清淤，避免垃圾、淤泥影響抽水效率。

陳亭妃強調，治水不能只是「頭痛醫腳」，除下游抽水站建設外，更重要的是同步推動上游安定地區分流與滯洪計畫，透過農地及低窪地調度、增加滯洪空間，減緩洪水快速下沖，才能真正降低安南區淹水風險。她要求中央與地方共同盤點可行方案，加速推動上下游整體治理。▲立委陳亭妃邀集經濟部、水利署、市府及相關單位現勘六塊寮排水、安中抽水站與後壁菁寮排水治理工程，爭取中央加速改善台南積淹水問題。（記者林東良翻攝，下同）

針對安中抽水站系統，陳亭妃也要求市府與水利單位於1個月內完成檢討，包括十三佃、總頭寮、新寮等排水流域是否可全面納入安中抽水站收集範圍，同時檢討安吉路、海佃路口易淹水問題，評估調整集水區配置，讓更多雨水導入安中抽水站排放，提高整體排洪效率。

▲立委陳亭妃邀集經濟部、水利署、市府及相關單位現勘六塊寮排水、安中抽水站與後壁菁寮排水治理工程，爭取中央加速改善台南積淹水問題。（記者林東良翻攝，下同）

此外，針對後壁菁寮排水工程，陳亭妃表示，第一期工程已完成，地方里長也反映排水狀況及水流已有明顯改善；第二期工程預計9月招標開工，她要求明年汛期前先將河道寬度疏浚擴展至39公尺。至於第三期經費約14億元的菁寮排水改善工程，水利署也允諾優先協助，讓工程無縫接軌，真正達成改善菁寮排水目標。

▲立委陳亭妃邀集經濟部、水利署、市府及相關單位現勘六塊寮排水、安中抽水站與後壁菁寮排水治理工程，爭取中央加速改善台南積淹水問題。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃並要求市府水利局於1個月內提出菁寮排水整治完成時程，方便後續預算及行政程序安排。賴建信表示，針對陳亭妃委員所提建議與預算爭取，經濟部將全力協助，也希望市府水利局施工過程兼顧柔性溝通，讓工程順利完成，越早達成治水目標，民眾就能越早減少淹水之苦。

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