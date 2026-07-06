矢板明夫遭中國男攻擊非跨境鎮壓首例　港人在台拳館曾2度被潑漆

▲埋伏2天暴打矢板明夫濺血，33歲大陸黑衣男機揚落網。（圖／民眾提供）



記者陶本和／台北報導

知名媒體人矢板明夫今天（6日）在台中演講後，遭到一名33歲中國籍黑衣男子攻擊，攻擊後企圖從清泉岡機場潛逃，最後被警方即時攔下逮補。事實上，類似中共跨境鎮壓的案例已非首見，香港運動抗議者「赴湯」湯偉雄移居台灣，在士林開設泰拳館，去年（2025年）11月與今年2月都遭港人潑漆。

「反共」立場鮮明的知名媒體人矢板明夫今天在台中出席一場演說後，在飯店的大廳遭到一名黑衣男子當眾攻擊打傷，嫌犯隨即逃離，甚至企圖從台中清泉崗機場，搭機潛逃至韓國釜山；不過，警方一路追蹤行蹤，即時在機場將人攔下逮補，經查是一位33歲中國籍廖姓男子。

由於中國在7月1日才正式上路「民族團結促進法」，此一事件被視為中國跨境鎮壓的典型案例。民進黨立委林楚茵表示，中國立了「民族團結進步促進法」，把長臂管轄伸向臺灣，手段越來越粗暴；她質疑，嫌犯在案發後隨即前往機場，究竟是臨時起意，還是有備而來，背後是否有人指使、接應？是否涉及境外黑幫勢力？

林楚茵表示，在香港運動期間，中共政府利用黑幫，暴力介入公共抗爭，如今「挺台灣的好朋友」矢板明夫在台中遭攻擊，是否中共想把這套「黑幫恫嚇」手法帶進台灣？是否配合中國推動「民族團結進步促進法」，企圖用暴力恫嚇台灣人閉嘴？

事實上，類似中共跨境鎮壓的案例已非首見，香港運動抗爭者「赴湯」湯偉雄移居台灣，在台北市士林區開設泰拳館，於去年（2025年）11月遭到潑漆，陸委會當時揭露，是2名港人來台犯罪的中共跨境鎮壓。

接著，湯偉雄的泰拳館在今年2月份，又再次遭到潑漆，警方查出潑漆者是46歲台籍港人梁姓男子，但他當天早上就火速出境。針對此一事件，諸多民團、民進黨立委陳培瑜，以及民眾黨立委陳昭姿等人，都陪同湯偉雄召開記者會，公開呼籲政府，應該要建立「跨國鎮壓」通報及追蹤的相關機制。

▲暴打矢板明夫的男子竟辯稱認錯人。（圖／民眾提供）