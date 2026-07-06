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雲林建構全台最綿密防暴網絡　1280處社區守護站數位升級

▲雲林縣政府今日在土庫驛可可莊園舉辦「115年社區造咖聯盟授證儀式暨座談會」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府今日在土庫驛可可莊園舉辦「115年社區造咖聯盟授證儀式暨座談會」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府今（6）日舉辦「115年度社區造咖聯盟授證儀式暨座談會」，宣布全縣1280處社區安全守護站正式導入數位化巡訪管理系統，結合GIS地圖定位、雲端巡訪紀錄及即時查詢功能，打造全天候、無縫隙的智慧防護網。守護站遍布各類生活場域，讓防暴力量真正走進民眾生活。

縣長張麗善表示，雲林自2016年起由基層社區逐步推動防暴觀念，2020年正式系統化建置「社區安全守護站」，歷經六年深耕，已發展成具代表性的地方防暴品牌。今年最大的突破，就是全面以數位系統取代紙本巡訪紀錄，讓每一次巡查都能即時上傳、完整留存，不僅縮短行政流程，也讓各站點運作情形更加透明、可追蹤。

張麗善指出，當廟口志工、雜貨店老闆、社區巡守隊員、餐飲業者或社區志工，都具備第一時間辨識與協助的能力，防暴工作便不再只是等待通報，而是透過守護據點即時串聯成一張綿密的安全網。今年斗南鎮新光社區發展協會及古坑鄉高林社區發展協會，也順利通過衛生福利部一朵紫絲帶認證，目前全縣已有5個社區獲得紫絲帶認證。

張麗善表示，「社區造咖聯盟」不只是守護居民安全，更是縣府落實聯合國永續發展目標（SDGs）「永續城市與社區」及「和平、正義與健全制度」的重要政策，希望透過社區力量提升全民防暴意識與性別敏感度，打造兼具安全、包容與韌性的幸福雲林。

社會處長林文志指出，數位巡訪管理系統是社區守護站制度化的重要里程碑，每筆巡訪資料都能即時上傳雲端，並搭配GIS地圖定位，管理端可即時掌握全縣各站點運作情形，民眾也能快速查詢最近的守護據點。

更值得注意的是，今年授證站點類型更加多元，除了社區發展協會、守望相助隊外，也涵蓋宮廟、宗教場所、餐飲店、機車行、農牧業者、殯葬禮儀業等不同產業，讓守護網絡延伸至居民生活每一個角落，無論用餐、祈福、修車或人生最後告別時刻，都有人願意伸出援手。

計畫主持人、國立雲林科技大學助理教授廖妍婷表示，今年重點在於讓數位工具真正成為守護站的工作基礎，巡訪員可透過行動裝置即時填報、拍照上傳，後台系統則能自動生成動態熱區分析，大幅提升資源調度效率與精準度；同步深化線上認證制度，強化第一線防暴人員專業能力，並透過站點空間識別設計，讓守護據點成為居民一眼就能辨識、安心求助的重要座標。

今日授證典禮由張麗善親自頒證予3位防暴宣講員、19位社區安全守護站巡訪員，以及35家新加入守護站點。包括土庫驛可可莊園、饗享豆漿、善水咖啡等店家代表也分享加入聯盟的初衷，希望讓自己的店面不只是營業場所，更能成為居民遭遇困境時願意停下腳步、尋求協助的安全空間。

縣府社會處表示，「造咖」象徵家的溫暖與凝聚，而「社區造咖聯盟」則希望把這份安全感擴展到整個雲林。隨著1,280處社區安全守護站全面數位化，科技與人情味相互結合，未來將持續串聯更多社區與民間據點，讓守護網遍及每一條街道、每一個角落，打造一座人人都能安心生活、共同守護的幸福城市。

▲雲林縣政府今日在土庫驛可可莊園舉辦「115年社區造咖聯盟授證儀式暨座談會」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲張麗善縣長頒證予宣講員、巡訪員及新加入守護站點代表，攜手打造更綿密的社區安全防護網。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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