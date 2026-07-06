破紀錄！廣西多地遭暴雨侵襲　男子將「嬰兒裝水桶」逃生

▲廣西暴雨災情。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

今年第10號颱風「美莎克」雖已減弱為熱帶低壓，但殘餘環流持續往中國北上，為華南至華東多地帶來持續性豪雨。廣西多地降雨量刷新歷史紀錄，災情頻傳，網路更瘋傳一段影片，一名男子將嬰兒放進塑膠桶內，在及頸積水中艱難涉水送醫。

綜合陸媒報導，「美莎克」先後登陸海南及越南沿海後，6日已減弱為熱帶低壓，但殘餘環流仍持續影響中國。中國天氣網指出，受其與季風共同作用影響，廣西、廣東、湖南、湖北、安徽、江蘇、河南及山東等地仍將出現大範圍強降雨，其中6日為本輪降雨最強、範圍最廣的一天，部分地區恐出現特大暴雨。

▲▼男子將嬰兒裝入水桶。（圖／翻攝自微博）

廣西防城港5日暴雨成災，一段影片顯示，一名男子將疑似發燒的嬰兒放入塑膠桶，再放置於木板上，在幾乎淹到脖子的積水中艱難前行，急著將孩子送醫。目擊者表示，當時一名男子見狀立即跳入水中，協助推著木板與塑膠桶，將父子平安送到安全地帶，畫面令不少網友揪心。

▲廣西多地災情不斷。（圖／翻攝自微博，下同）

受到「美莎克」影響，廣西多地雨量刷新紀錄，包括欽州、賓陽、柳江、柳州創下當地7月單日最大降雨紀錄，防城港、貴港更打破有氣象觀測以來單日降雨量紀錄。豪雨也造成多地嚴重淹水、河川水位暴漲，南寧橫州市六藍水庫一度出現壩體缺口，多條鐵路停駛，防汛情勢相當嚴峻。

中國天氣網分析指出，「美莎克」雖然強度不算特別強，但登陸後減弱速度緩慢，環流結構維持完整，加上季風源源不絕輸送水氣，形成一條深入內陸的水氣通道，因此造成降雨範圍廣、雨勢猛烈且持續時間長。

此外，隨著「美莎克」遠離，今年第9號颱風「巴威」已快速增強為超強颱風，目前已維持超強颱風等級超過60小時。中國天氣網表示，「巴威」未來仍可能維持超強颱風強度，並有機會朝中國華東沿海靠近，甚至登陸後深入內陸，後續發展仍需密切觀察。