快訊／長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華、張國政兄弟遭移送

記者劉昌松／台北報導

長榮海運爆發內線交易案，董事張國華、張國政兄弟涉嫌在2023年間，趁著公司發布利多重訊前，以親友或公司名義分批進場買股，可能涉及不法的內線交易擬制性獲利達21億元，股票未實現利益已超過150億元，共9被告今（ 6日）遭約談。稍早張國政的妻子曾瓊慧、其兒子張聖翊移送後已請回，張國華妻子楊美珍、兒子張聖恩、協理謝淑蕙、董事柯麗卿、戴錦銓另遭移送，稍晚張國政張國華兄弟都遭移送，時任長榮海運總經理的吳光輝則以證人身份出庭。

▲張國政、張國華兄弟遭移送。（圖／記者劉昌松攝，下同）



▲長榮海運爆內線交易疑雲，董事張國政妻子、兒子已請回。

回顧整起案發經過，律師林文鵬2024年以小股東身分提告，指控長榮海運在2023年6月19日才由董事會、審計委員會通過，處分所持有的長榮航空股票、交易金額約130億元，6月30日就傳出有筆盤後交易，獨立公司巴拿馬長榮(EIS)出脫長榮海運持股，由張國華相關帳戶買下。

林文鵬告發當時張國華與長榮老臣柯麗卿，身兼長榮海運董事及EIS總裁、總經理，疑似利用長榮海運8月才發布處分持股的利多重訊前，在禁止交易規定進場買股，涉嫌內線交易罪，且依據法令規定計算的擬制性不法獲利21億元。

▲董事柯麗卿、戴錦銓和協理謝淑蕙遭移送。



▲張國華妻、子也遭移送。

除了可能涉及違法的內線交易不法利益外，以當年張國華兄弟買股平均價計算，截至6日檢調發動搜索時的長榮海運收盤價195.5元，長榮海運每股漲了88元，以張國華兄弟等人買進逾17萬張估算，累積股價利益超過150億元。

北檢主任檢察官郭進昌、檢察官游欣樺取得證交所出具的交易分析意見書後，6日指揮調查局台北市調處兵分10路搜索長榮海運公司、巴拿馬長榮公司、長榮國際公司等10處，並依涉嫌《證交法》內線交易等罪嫌，約談張國華、張國政、柯麗卿等人到案說明。

稍早張國政的妻子曾瓊慧、兒子張聖翊遭移送，只見兩人均戴著鴨舌帽、戴黑色口罩，遮住臉部現身，另外，時任長榮海運總經理吳光輝則以證人身份出庭。隨後張國華妻子楊美珍、兒子張聖恩和協理謝淑蕙，以及董事柯麗卿、戴錦銓、張國政、張國華7人遭移送。

【21:07更新】經過檢察官偵訊，曾瓊慧和兒子張聖翊於晚間7時30分許均獲法官請回。親友5人於8時許遭移送。張國政、張國華稍晚也都遭移送。