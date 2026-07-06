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機捷進站音樂不一樣　蘇俊賓：一進國門就聽見桃園的聲音

▲機捷進站音樂不一樣

▲「MRT Rhythm－聽見地方的聲音」機捷進站主題音樂發表會。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運公司6日於機捷A17站舉行「MRT Rhythm－聽見地方的聲音」、機捷進站主題音樂發表會。副市長蘇俊賓表示，桃捷公司與龍潭愛樂攜手合作，將鄧雨賢大師膾炙人口的雨夜花、月夜愁，以及泰雅原住民古調等進重新編曲詮釋，錄製在地主題進站音樂，讓旅客一踏入國門，即能聽見桃園客家、原住民及多元文化聲音，感受城市獨特魅力。

蘇俊賓說，機場捷運兼具雙重角色，不只具備通勤的功能，更承載著展現國家特質的使命。自己從小住在桃園火車站附近，是個不折不扣的鐵道迷，也曾和許多通勤族一樣，每天要花一到兩個小時在車廂內度過。心裡想著，車廂內的人與人，是什麼關係？

▲機捷進站音樂不一樣

▲「MRT Rhythm－聽見地方的聲音」機捷進站主題音樂發表會。（圖／市府提供）

這群人每天搭著同樣的班次，在車廂內的距離如此的近，關係甚至超越了真正的鄰居，在我們關心社造社區文化能量的同時，捷運的車站和車廂也應該是我們非常關注的場域。三年前，市府和龍潭愛樂合作，開始嘗試在A12、A13兩個航廈車站導入進站音樂-望春風，獲得熱烈迴響，如今進一步從兩站擴大至七個站，讓捷運不只是冰冷的交通工具，也為車廂與站體注入更多的情感與溫度。

蘇俊賓表示，龍潭愛樂與桃園管樂節淵源深厚，團員們皆是具備豐富演奏經驗的優秀音樂家，本次編曲家張雁喆，也是從當年的小學員蛻變為指導老師，並持續將對音樂的熱誠傳達給同學們。因此本次活動不僅是桃捷進站新曲發表，也是桃園在地音樂人才與資源整合的平台，提供給桃園的小演奏家們更多接觸、見習與表演的機會，培養出更多的音樂好手。

串聯捷運沿線7座車站　傳遞臺灣經典音樂韻味

國立新竹生活美學館長葉于正表示，本次計畫獲文化部補助，包含音樂本質、地域文化及教育社群三大層面。在音樂本質上，打破藝術距離感，融合古典樂、爵士樂與在地旋律；在地域文化上，串聯捷運沿線7座車站，呈現原住民、客家、體育及城市歷史等不同文化特色；在教育社群上，則連結學校師生、家長與往來旅客，落實藝術融入日常生活的願景。

▲機捷進站音樂不一樣

▲「MRT Rhythm－聽見地方的聲音」機捷進站主題音樂發表會。（圖／市府提供）

桃園作為國門城市，是許多國際旅客認識臺灣的第一印象，透過「聽見地方的聲音」，能讓世界從聲音開始感受臺灣文化美學與在地真實樣貌。

桃捷公司表示，本次由龍潭愛樂管弦樂團作曲家張雁喆透過知名原曲創新改編，打造7首各30秒的進站樂曲，讓各車站擁有專屬「聲音名片」。其中，A21環北站與A22老街溪站分別改編自陳廷銓作曲的《攀一座山》與李哲藝作曲的《龍潭映象》片段，呈現大桃園南區客庄文化；A19桃園體育園區站以余勤芹作曲《Team Taiwan》改編，展現桃園棒球城市活力；A17領航站改編自《泰雅原住民族古調》，詮釋桃園原住民族文化；A12機場第一航廈站及A13機場第二航廈站分別改編自鄧雨賢作曲《雨夜花》及《月夜愁》，傳遞臺灣經典音樂韻味；A4新莊副都心站則以蔡鴻宜作曲《舊夢新粧》改編，融合新莊老街人文歷史與城市新貌想像。

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