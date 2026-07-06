李洋訪雲林「以球會友」力挺社區運動：打造更友善運動環境

▲運動部長李洋前往雲林會勘運動設施。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣麥寮鄉北區長年缺乏社區運動空間，地方規劃活化台61線西濱快速道路施厝段高架橋下閒置空地，打造全新籃球場，獲中央支持。運動部長李洋今（6）日在立委丁學忠、張嘉郡陪同下前往麥寮及土庫會勘地方運動設施，除運動部近期將補助350萬元，李洋也親自下場對打匹克球，展現推廣全民運動的決心。

李洋今天偕同運動部設施規劃司長蔡文娟等人前往雲林，首站到麥寮鄉施厝地區。麥寮鄉長許忠富指出，全鄉目前包括校園、體適能中心及社區在內，共有10座籃球場，整體數量足以支應需求，但施厝等北區聚落卻缺乏社區球場，居民必須跨區運動，因此公所規劃利用台61線高架橋下約200多坪閒置空間，新建籃球場，並設置籃球架、照明及圍網等設施，總經費約551萬元，希望爭取中央補助，減輕地方財政負擔。

▲運動部長李洋前往雲林會勘運動設施，麥寮鄉規劃利用台61線高架橋下閒置空間興建社區籃球場。（圖／記者游瓊華翻攝）

現場會勘後，李洋認為橋下空間具遮陽避雨優勢，適合發展社區運動設施，對地方規劃表達肯定。立委丁學忠等人也一致支持，運動部並允諾近期核定補助350萬元，協助地方盡速完成建設，讓北區居民擁有就近運動的場域。

隨後一行人轉往土庫鎮立匹克球場視察。土庫鎮長陳特凱表示，土庫是全縣率先推廣匹克球的鄉鎮，目前球場由原有網球場改建而成，隨著參與人口快速增加，現有場地已逐漸不敷使用，期待中央持續支持場地建設，讓更多民眾接觸這項新興運動。

亞洲大學專任教授陳朝鍵則引用國外研究指出，匹克球兼具低門檻、低衝擊及高互動等特性，相當適合在社區推廣，也是促進健康、預防疾病的重要運動方式。隨著國內參與人口持續增加，台灣明年更有機會承辦亞洲青少年匹克球賽事，期盼中央投入更多資源，完善基層場地建設。

陪同會勘的立法委員張嘉郡表示，匹克球適合三歲到百歲各年齡層參與，是兼具休閒與健康的全民運動，因此提出「一鄉鎮、一匹克球場」構想，希望逐步建構完善的運動網絡，讓更多民眾養成規律運動習慣。

曾兩度站上奧運最高殿堂的羽球金牌國手李洋，現場也換上球拍親自體驗匹克球，與地方人士揮拍互動，俐落身手贏得現場陣陣掌聲，不少民眾更把握機會爭相合影留念。李洋表示，身為運動員，希望不只是推廣競技運動，更期待讓各年齡層都能擁有舒適、安全的運動空間，尤其匹克球等非競技型運動，最適合在社區扎根，未來中央將持續與地方合作，完善各項運動設施，打造全民都能親近運動的生活環境。

▲運動部長李洋前往雲林會勘運動設施，在土庫鎮立匹克球場參與對打，更當場指導立委張嘉郡揮拍。（圖／記者游瓊華翻攝）