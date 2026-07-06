　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

李洋訪雲林「以球會友」力挺社區運動：打造更友善運動環境

▲運動部長李洋前往雲林會勘運動設施。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲運動部長李洋前往雲林會勘運動設施。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣麥寮鄉北區長年缺乏社區運動空間，地方規劃活化台61線西濱快速道路施厝段高架橋下閒置空地，打造全新籃球場，獲中央支持。運動部長李洋今（6）日在立委丁學忠、張嘉郡陪同下前往麥寮及土庫會勘地方運動設施，除運動部近期將補助350萬元，李洋也親自下場對打匹克球，展現推廣全民運動的決心。

李洋今天偕同運動部設施規劃司長蔡文娟等人前往雲林，首站到麥寮鄉施厝地區。麥寮鄉長許忠富指出，全鄉目前包括校園、體適能中心及社區在內，共有10座籃球場，整體數量足以支應需求，但施厝等北區聚落卻缺乏社區球場，居民必須跨區運動，因此公所規劃利用台61線高架橋下約200多坪閒置空間，新建籃球場，並設置籃球架、照明及圍網等設施，總經費約551萬元，希望爭取中央補助，減輕地方財政負擔。

▲運動部長李洋前往雲林會勘運動設施。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲運動部長李洋前往雲林會勘運動設施，麥寮鄉規劃利用台61線高架橋下閒置空間興建社區籃球場。（圖／記者游瓊華翻攝）

現場會勘後，李洋認為橋下空間具遮陽避雨優勢，適合發展社區運動設施，對地方規劃表達肯定。立委丁學忠等人也一致支持，運動部並允諾近期核定補助350萬元，協助地方盡速完成建設，讓北區居民擁有就近運動的場域。

隨後一行人轉往土庫鎮立匹克球場視察。土庫鎮長陳特凱表示，土庫是全縣率先推廣匹克球的鄉鎮，目前球場由原有網球場改建而成，隨著參與人口快速增加，現有場地已逐漸不敷使用，期待中央持續支持場地建設，讓更多民眾接觸這項新興運動。

亞洲大學專任教授陳朝鍵則引用國外研究指出，匹克球兼具低門檻、低衝擊及高互動等特性，相當適合在社區推廣，也是促進健康、預防疾病的重要運動方式。隨著國內參與人口持續增加，台灣明年更有機會承辦亞洲青少年匹克球賽事，期盼中央投入更多資源，完善基層場地建設。

陪同會勘的立法委員張嘉郡表示，匹克球適合三歲到百歲各年齡層參與，是兼具休閒與健康的全民運動，因此提出「一鄉鎮、一匹克球場」構想，希望逐步建構完善的運動網絡，讓更多民眾養成規律運動習慣。

曾兩度站上奧運最高殿堂的羽球金牌國手李洋，現場也換上球拍親自體驗匹克球，與地方人士揮拍互動，俐落身手贏得現場陣陣掌聲，不少民眾更把握機會爭相合影留念。李洋表示，身為運動員，希望不只是推廣競技運動，更期待讓各年齡層都能擁有舒適、安全的運動空間，尤其匹克球等非競技型運動，最適合在社區扎根，未來中央將持續與地方合作，完善各項運動設施，打造全民都能親近運動的生活環境。

▲運動部長李洋前往雲林會勘運動設施。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲運動部長李洋前往雲林會勘運動設施，在土庫鎮立匹克球場參與對打，更當場指導立委張嘉郡揮拍。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
挪威8強前爆多人身體不適！　備戰英格蘭添變數
快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫　裁定收押
日本人來台吃到「長長的菜」秒愛上　一票台人驕傲大讚
滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

成大醫院與調查局續簽合作備忘錄　升級資安聯防守護醫療個資

巴威持續進逼！花蓮2堰塞湖以「可能最大影響範圍」嚴陣以待

基隆家扶跨海赴馬祖服務學習　棒球交流120人共譜暑期情誼

快訊／高雄驚悚追撞！小貨車「車頭全爛」　駕駛受困救出搶救

中藥材不只能入藥！北港附醫巧手拼貼...賦予廢棄藥材新生命

馬蘭暖警化身臨時推手　護送輪椅民眾平安返家

台東7月起推YouBike前30分鐘補助12元　邀民眾騎車逛東博

豐原醫院強化廉政治理　檢察官解析醫療貪污與採購風險

台東環保局啟動室內空品專案　促展館落實通風自主管理

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

成大醫院與調查局續簽合作備忘錄　升級資安聯防守護醫療個資

巴威持續進逼！花蓮2堰塞湖以「可能最大影響範圍」嚴陣以待

基隆家扶跨海赴馬祖服務學習　棒球交流120人共譜暑期情誼

快訊／高雄驚悚追撞！小貨車「車頭全爛」　駕駛受困救出搶救

中藥材不只能入藥！北港附醫巧手拼貼...賦予廢棄藥材新生命

馬蘭暖警化身臨時推手　護送輪椅民眾平安返家

台東7月起推YouBike前30分鐘補助12元　邀民眾騎車逛東博

豐原醫院強化廉政治理　檢察官解析醫療貪污與採購風險

台東環保局啟動室內空品專案　促展館落實通風自主管理

台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

瑤瑤「解放低胸上衣」由上往下拍！　炸超兇上圍…深溝全看光

矢板明夫遇襲案　陸委會：中共「民族團結促進法」後首件跨境鎮壓

巴威撲沖繩恐「吹倒房屋」　日本教授警告風災重演：極度危險颱風

大樂透17連摃！下期頭獎上看5.9億　創今年最高獎金紀錄

C羅再戰4年？葡國名記者曝「完美劇本」：2030主場光榮退役

成大醫院與調查局續簽合作備忘錄　升級資安聯防守護醫療個資

林立開轟灌4打點率桃猿5比3逆轉　賞悍將3連敗

快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫裁定收押

巴洛根紅牌特赦爭議　德國傳奇門神卡恩開酸：2002決賽能重打嗎？

【驚喊：男友要打我】光腳女跳車衝河粉店！ 店家秒關門對峙報警

地方熱門新聞

基隆名人幼兒園涉虐童　謝國樑90度鞠躬

基隆-花蓮藍色公路觀光啟航　8月熱情接力登場

桃園區成功路廊　人本環境改善工程動工

2026桃園地景藝術節　「說明牌小木屋」遭破壞

台南區高中免試入學放榜！錄取率99.60%

國道3號名間交流道雙向入口匝道連4晚封閉施工

屏東防水閘門補助　最高領4.7萬

新竹棒球場已完成相關嚴格查驗

巴威進逼　花蓮2堰塞湖嚴陣以待

高雄驚悚追撞！小貨車「車頭全爛」

大溪商圈暑假活動　棒球日、神將週…登場

巴威颱風逼近台南！黃偉哲主持整備會議責成市府團隊嚴陣以待

嘉縣議長張明達媒合營造公司　捐90萬挺兒童書法教育

台南芒果上架日本Costco搶攻海外市場

更多熱門

相關新聞

重砲轟李洋施政能力不足　運彩公會理事長曝3危機

重砲轟李洋施政能力不足　運彩公會理事長曝3危機

運動部長李洋上任後大刀闊斧推動改革，評價卻呈現兩極化。運彩公會理事長何昱奇近日在臉書發出長文，砲火對準李洋，直指外界將改革過程簡化為新舊勢力的拔河，實際上卻是掩蓋了李洋嚴重的施政能力不足，更痛批運動部內部存在嚴重的信任、溝通與領導力危機。

槓上李洋？　運彩公會理事長點名：運動部成果有哪些？改革不是二分法

槓上李洋？　運彩公會理事長點名：運動部成果有哪些？改革不是二分法

她貼李洋舊照　喊話大家為他擲出聖筊

她貼李洋舊照　喊話大家為他擲出聖筊

得罪舊勢力被傳「請辭烏龍」　李洋認改變要時間：盼把資源分選手

得罪舊勢力被傳「請辭烏龍」　李洋認改變要時間：盼把資源分選手

匹克球風靡銀髮族　雲林300長者開心體驗

匹克球風靡銀髮族　雲林300長者開心體驗

關鍵字：

雲林匹克球場籃球場建設全民健康運動部李洋

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面