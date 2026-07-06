【廣編】朝和生醫亮相生技展！宣布7月進軍馬來西亞、10月攜翁立友雲頂開唱

▲「朝和生醫」總裁張祐銘（右）董事長張碩文（左）。

圖、文／朝和生醫提供

在台灣創下驚人銷售奇蹟的生技新星「朝和生醫」，正式宣布啟動全球海外布局計劃！品牌將於7月16日南港展覽館舉辦的「2026亞洲生技展 BIO Asia-Taiwan」盛大參展，向市場展示其站在生物科技最前端的強大研發實力。緊接著，朝和生醫將首站精準鎖定東南亞核心市場——馬來西亞，預計於7月底在吉隆坡舉辦盛大的產品上市記者會，複製台灣「爆發型成長」的成功經驗，帶動東南亞全新的「有感保健革命」！

而支撐品牌跨海出擊的底氣，正是來自於卓越的科研實力。朝和生醫一直以來秉持「科技守護健康、美麗由內而外」的理念，迎來跨時代的創新突破，推出全台首創專利植萃「EOB686」技術 ！這項尖端科研成果歷經686次實驗打造，成功找出活性最高、滲透力最強的黃金比例 ，引領產業跨入精準修復的新紀元。目前，EOB686技術已全面導入品牌旗下的雙引擎產品——主打美顏保養的「雪肌泌」與針對關鍵行動力的「維股泌」。

除了頂尖技術，在行銷戰略上，朝和生醫延續成效斐然的「信任經濟」模式。過去在台灣藉由金曲歌王翁立友的代言奠定深厚信賴；此次為了打響跨海擴展的第一槍，品牌更捎來重磅喜訊——正式宣布將於今年10月，為翁立友在馬來西亞雲頂世界舉辦大型個人演唱會！朝和生醫將以此強勢動能全力衝刺，朝著明年（2027年）成功掛牌上市上櫃的里程碑大步邁進。