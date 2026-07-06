斯里蘭卡監獄暴動25死百傷　囚犯兩派人馬衝突

▲斯里蘭卡一所監獄發生暴動。（圖／路透）
記者詹雅婷／綜合報導
斯里蘭卡一所監獄6日發生暴動事件，至今已導致25人死亡、約100人受傷。這場衝突確切起因尚待確認，但已知是獄中囚犯之間爆發衝突。
路透、Newsfirst報導，這起事件發生在尼甘布（Negombo）當地的監獄，衝突始於5日，當時囚犯之間的兩派人馬發生衝突，導致2名囚犯喪生、38人受傷。儘管5日晚間局面已獲控制，但6日上午再度發生暴力衝突，傷亡人數大增。
根據警方與醫院消息人士的說法，這起事件造成25人死亡，約100人受傷。尼甘布醫院表示，死者包括監獄人員以及囚犯。
軍方發言人加馬格（Brigadier Waruna Gamage）表示，「軍方已被要求支援警方，但目前仍處於待命狀態」。根據Derana電視台畫面，大批警力嚴密駐守在監獄門口，一輛載著受傷囚犯的警車駛離現場。
警方表示，監獄內部分區域仍在清理中，相關單位正持續清點死傷人數。
Tensions flare up again at the Negombo Prison after a violent clash erupts between inmates and prison officers. STF and police forces from surrounding areas deployed to control the situation. ????????#SriLanka #LKA #NegomboPrison #PrisonRiot #STF #EmergencyLK #BreakingNewsLK… pic.twitter.com/n6o4foXZlM— NewsCenterSL (@NewsCenterSL) July 6, 2026
At least 19 people were killed and around 50 others injured after violent clashes erupted between rival inmate groups at a prison in Negombo, Sri Lanka.#violence #clash #prison #SriLanka pic.twitter.com/IXDdIFQvtN— International Crisis Room 360 (@ICR360) July 6, 2026
讀者迴響