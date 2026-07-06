基隆轎車突拋錨卡路中央　警合力推車化解車流回堵

▲轎車突拋錨卡路中央，基隆警合力推車化解車流回堵。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市基金一路昨天（5日）下午3時許發生一起自小客車拋錨事故，一輛轎車因突發機械故障停在車道中央，造成後方車流一度回堵。警方獲報後立即趕赴現場，一邊疏導往來車流，一邊合力將故障車輛推至路旁安全處，並協助聯繫道路救援，迅速排除交通障礙，避免事故發生。

警方表示，基隆市警第四分局大武崙派出所員警王靖維、何瑞翔獲報抵達現場時，發現65歲唐姓女駕駛因車輛突然故障無法發動，受困車道中央，面對川流不息的車潮顯得相當慌張。由於現場車流量大且視線不佳，若未及時處置，恐增加追撞風險，兩名員警立即分工實施交通管制與疏導，在確認後方車流狀況後，合力將故障車輛推移至路旁安全位置，同時協助聯繫道路救援，讓交通迅速恢復順暢。

唐姓女駕駛事後對警方及時伸出援手深表感謝，表示當時車輛突然熄火無法再發動，自己一時不知所措，若非員警迅速到場協助，不僅車輛無法自行移動，更擔心遭後方來車追撞。警方熱心協助，讓她順利脫困，也恢復現場交通秩序，令她備感安心。

第四分局提醒，民眾出門前應檢查車輛五油三水、輪胎胎壓及各項機件，並定期保養，以降低車輛故障風險。若行車途中不幸發生故障，應立即開啟危險警告燈，並於車後方適當距離放置故障警示標誌，人員則應儘速撤離至安全處所，再通報警方或道路救援單位協助處理，以確保自身及其他用路人的安全。