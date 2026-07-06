致癌油風暴持續擴大　國民黨團：主管機關須負政治責任

▲國民黨立法院黨團召開「坐視癌油傷民 衛福部包庇業者」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國內油脂代製大廠「中聯油脂」供應的大豆沙拉油原料被檢出一級致癌物「苯駢芘」超標風暴擴大，國民黨立法院黨團今（6日）抨擊中央政府在第一時間根本毫無作為，部會首長還到地方拚選舉輔選，以為蓋牌就能讓毒油流竄事件平息，資訊不透明，不知道比知道更可怕。國民黨團提出三項具體改善方案：一、主管機關必須負起政治責任；二、建立食安資訊公開制度；第三，全面檢討食安預警與追溯制度。

「中聯油脂」供應的大豆沙拉油原料被檢出一級致癌物「苯駢芘」超標4.05倍、達8.1ppb，受波及的問題原料高達1300公噸；截至 2026年7月5日，此事件已擴大延燒至全台 300 多家品牌廠商，受影響的產品達18項、共計30個批號，問題油品波及食品廠、餐飲、學校、醫院、軍隊、共餐社區、安養機構和通路供應鏈。

對此，國民黨團6日舉辦「坐視癌油傷民 衛福部包庇業者」記者會。書記長林沛祥表示，近期台灣人民擔心「今天吃進肚子的食物，到底安不安全？」但等到政府的回應卻是「霧裡看花」。民進黨政府一開始說「不用太擔心」，後來又說「還是先下架比較保險」，到底油有沒有問題？還是民進黨政府的標準有問題？人民心裡發慌，已經不是致癌油品，是否低於20%的法定規範而已。

林沛祥質疑，政府的食安標準，不能今天叫大家放心，明天又要叫民眾清空冰箱，民進黨執政時所謂的「食安五環」，現在變成問號。第一個問號、是出了問題多久，才讓人民知道？第二個問號、致癌油品流向到底有沒有掌握？第三個問號、為什麼標準今天是一套，明天又是一套？第四個問號、中央政府在哪裡？第五個問號、出了事誰要負責？

林沛祥指出，政府最大的責任，不只是把事情做好，而是讓人民相信事情有做好；如果連政府自己都講不清楚，人民怎麼放得下心？發生致癌油品流出問題後，最令人擔憂的是兩大族群，一是孩童，也就是營養午餐。二是長輩，包括老人共餐、社區共餐和長照據點共餐。

林沛祥說，在孩童部分，孩童每天在學校吃什麼，家長不一定看得到，端賴政府把關。但致癌油品事件發生後，縣市政府忙著清查所屬各級學校營養午餐，是否有誤用到問題油品。然而身為全國教育主管機關的教育部，有做些什麼嗎？沒有。教育部遇到孩子餐盤上吃的油品出了問題，教育部像是下課鐘壞掉了。

林沛祥表示，企業製程、品管出了問題，就依法究責，該罰就罰、該賠就賠，但負責監督的中央政府呢？難道都不用負政治責任？中央政府治理食安，不只是檢驗，更重要的是判斷、決策和溝通。一旦資訊慢半拍，人民信任就會退三步。民進黨最常說要建立人民對政府的信心，但信心建立不是靠記者會，而是靠透明與誠實累積而來；資訊不透明，不知道比知道更可怕。

國民黨團提出三項具體改善方案：一、主管機關必須負起政治責任。衛福部、食藥署應完整向國人說明，初期風險評估依據為何？說明後續大量下架原因？若決策、應變失當，相關首長必須負起政治責任，別想用「持續精進」輕輕帶過。此外，針對老人共餐、長照據點、社區共餐部分，必須提出健康評估與後續追蹤建議。



二、建立食安資訊公開制度。未來一旦發生重大食安事件，應建立固定機制，盡速公布產品批號、流向、回收進度及風險評估依據，讓民眾查得到、看得懂，而不是資訊一點一滴像擠牙膏。特別是涉及學校午餐、老人共餐、醫療院所、長照機構及團膳系統，中央必須主動統整、主動公布、主動說明。資訊越透明，社會越安心。

第三，全面檢討食安預警與追溯制度。從源頭抽驗、批號追蹤，到跨縣市流向管理，都應全面升級。尤其是學校、長照、醫療與老人共餐等高敏感族群供餐系統，必須建立更高標準的油品與食材溯源機制，並建立事件後健康追蹤指引。