　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

中國籍黑衣人攻擊矢板明夫　鄭運鵬：大概是阿Q團結法的手段之一

▲▼矢板明夫演講完遭黑衣人暴打濺血，他說不會改變言論主張。（圖／民眾提供，下同）

▲矢板明夫演講完遭一名中國籍黑衣人暴打濺血，他說不會改變言論主張。（圖／民眾提供，下同）

記者陶本和／台北報導

被各界視為跨境鎮壓新法的「民族團結進步促進法」，中國於1日才正式上路不到一周，一名33歲中國籍黑衣男子今天（6日）在台中揮拳攻擊知名媒體人矢板明夫。對此，民進黨前立委鄭運鵬表示，這大概是中國七月開始實行阿Q團結法的手段之一，但其實不用這個法，他們也在台灣、世界各國已經搞過很多次傷害甚至綁架案件了。

鄭運鵬表示，中國共產黨的執政有一個很高明的政治手段就是「定義」，阿Q團結法的本名叫「民族團結進步促進法」。首先，先定義中國是個單一民族，其實中國那麼大，內部翻個山連方言都不一定聽得懂了，怎麼單一民族？中華人民共和國憲法序言中也直接寫明「一九四九年，以毛澤東主席為領袖的中國共產黨領導中國各族人民」，顯然建國時的現實狀況，需要承認中國內部有各族，現在執政穩了就都「被」單一民族了。

鄭運鵬指出，再來，不承認單一民族就是違反中國的「團結進步」，然後就是不同看法的人直接定罪執行，就叫作「促進」。他說，裡面羅列一堆中國自己安上去罪名，中國境內要執行也是他們家裏面的鎮壓，境外要怎麼執行？外交部國台辦罵一罵，不然就找人去恐嚇威脅，還是百年前魯迅阿Q的那一套。

▲矢板明夫 。（圖／施志昌辦公室提供）

▲矢板明夫演講完遭一名中國籍黑衣人暴打濺血，他說不會改變言論主張 。（圖／施志昌辦公室提供）

鄭運鵬說，中國國民黨和中國共產黨系出同源，中共會的這些招數，也不用什麼AI科技才能執法，當年中國國民黨早就懂了，「江南案」就是蔣家民族團結進步促進法的執行，派黑道去美國暗殺反對蔣家政權的人，變成國際醜聞，兩個政黨的腦袋手段一模一樣。

鄭運鵬認為，其實這些到全世界撒野的人也不一定要中國籍，中國籍不是重點，他相信幾次被活逮後，中國就會出錢買收當地黑道，順便搞個世界各人種，DEI都支持中國好棒棒的大外宣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
挪威8強前爆多人身體不適！　備戰英格蘭添變數
快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫　裁定收押
日本人來台吃到「長長的菜」秒愛上　一票台人驕傲大讚
滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

1300噸致癌毒油市場流竄！黃國昌轟衛福部：7天改4種說法

幕後／佀廣洋霸凌挨轟退選沒在怕　地方估靠萬美玲組織票可當選

藍黨團、基層「全護佀廣洋」　在地人曝原因：還是有很多人會投他

萬美玲陷兒子佀廣洋爭議　凌濤給鼓勵：一定能妥善處理

巴威來勢洶洶　退輔會：武陵、清境及福壽山9日12時起關園

護佀廣洋霸凌爭議被罵翻　詹江村扯狄鶯點名綠營的「她」要退選

政院核定國影二期！李四川嗆「不做我做」　蘇競辦困惑：放棄補助？

矢板明夫遭攻擊　許淑華憂示範效應：別讓威嚇逐漸成為常態

53869人報名今年高普考　考試院：37895人到考、錄取率初估19.08%

前澎湖縣議員鄭清發宣布「退出國民黨」　無黨籍身分參選

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

1300噸致癌毒油市場流竄！黃國昌轟衛福部：7天改4種說法

幕後／佀廣洋霸凌挨轟退選沒在怕　地方估靠萬美玲組織票可當選

藍黨團、基層「全護佀廣洋」　在地人曝原因：還是有很多人會投他

萬美玲陷兒子佀廣洋爭議　凌濤給鼓勵：一定能妥善處理

巴威來勢洶洶　退輔會：武陵、清境及福壽山9日12時起關園

護佀廣洋霸凌爭議被罵翻　詹江村扯狄鶯點名綠營的「她」要退選

政院核定國影二期！李四川嗆「不做我做」　蘇競辦困惑：放棄補助？

矢板明夫遭攻擊　許淑華憂示範效應：別讓威嚇逐漸成為常態

53869人報名今年高普考　考試院：37895人到考、錄取率初估19.08%

前澎湖縣議員鄭清發宣布「退出國民黨」　無黨籍身分參選

台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

瑤瑤「解放低胸上衣」由上往下拍！　炸超兇上圍…深溝全看光

矢板明夫遇襲案　陸委會：中共「民族團結促進法」後首件跨境鎮壓

巴威撲沖繩恐「吹倒房屋」　日本教授警告風災重演：極度危險颱風

大樂透17連摃！下期頭獎上看5.9億　創今年最高獎金紀錄

C羅再戰4年？葡國名記者曝「完美劇本」：2030主場光榮退役

成大醫院與調查局續簽合作備忘錄　升級資安聯防守護醫療個資

林立開轟灌4打點率桃猿5比3逆轉　賞悍將3連敗

快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫裁定收押

巴洛根紅牌特赦爭議　德國傳奇門神卡恩開酸：2002決賽能重打嗎？

【佀廣洋為霸凌致歉】但否認偷吃雞排！萬美玲也駁施壓校方

政治熱門新聞

中國突發射潛射洲際飛彈　總統府籲克制：立即停止不負責單邊行為

力挺佀廣洋！　萬美玲樁腳里長反嗆質疑網友：你女兒去當AV女優？

基隆下修放颱風假標準　蔣萬安這樣說

佀廣洋認霸凌　萬美玲秘書力挺：選舉提小孩事不厚道

快訊／遭中國籍嫌犯痛毆　矢板明夫現身曝傷勢、兇手背景

快訊／巴威發陸警達90%　蔣萬安曝颱風假機率

賴清德震怒毒油風暴！王鴻薇轟慢半拍

中共突發射潛射洲際飛彈是「巨浪-2」　飛行軌跡曝！飛破7000公里

幕後／佀廣洋挨轟退選沒在怕　地方估仍可當選

「焦糖哥哥是英系當年狂臭賴清德」　Cheap酸：現在被丟掉很正常　

佀廣洋認做過球版簽賭　桃園里長力挺：誰敢說從小到大沒賭過？

迴力鏢！民進黨2014拍食安「做不好就換掉」影片　網友朝聖酸自打臉

致癌油風波延燒！時間軸曝　4月出貨月底驗超標、拖到7月才應變

53869人報名今年高普考　考試院：37895人到考、錄取率初估19.08%

更多熱門

相關新聞

矢板明夫遇襲　外交部轟中國跨國鎮壓：嚴重逾越法治底線

矢板明夫遇襲　外交部轟中國跨國鎮壓：嚴重逾越法治底線

被各界視為跨境鎮壓新法的《民族團結進步促進法》，中國於1日才正式上路不到一周，一名33歲的廖姓中國籍港男今（6日）在台中揮拳攻擊知名媒體人矢板明夫。外交部晚間對此予以嚴厲譴責，此案凸顯中國正在全球各地對各國民眾進行跨國鎮壓，企圖以暴力行徑擴張其威權影響力，也是中國《民族團結進步促進法》實施後首起跨國鎮壓暴力案件，踐踏國際人權、戕害各國法律管轄權，嚴重逾越法治底線的行為，絕對不應容許。

矢板明夫遭黑衣男暴打　日台交流協會發聲譴責

矢板明夫遭黑衣男暴打　日台交流協會發聲譴責

矢板明夫被攻擊！　陸委會：「打帶跑」模式的跨境鎮壓

矢板明夫被攻擊！　陸委會：「打帶跑」模式的跨境鎮壓

黑衣男出拳打矢板明夫　綠營痛批暴行

黑衣男出拳打矢板明夫　綠營痛批暴行

黑衣男暴打矢板明夫　台中機場落網喊「認錯人」

黑衣男暴打矢板明夫　台中機場落網喊「認錯人」

關鍵字：

民族團結法矢板明夫鄭運鵬境外鎮壓中共手段

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面