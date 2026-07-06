中國籍黑衣人攻擊矢板明夫　鄭運鵬：大概是阿Q團結法的手段之一

▲矢板明夫演講完遭一名中國籍黑衣人暴打濺血，他說不會改變言論主張。（圖／民眾提供，下同）



記者陶本和／台北報導

被各界視為跨境鎮壓新法的「民族團結進步促進法」，中國於1日才正式上路不到一周，一名33歲中國籍黑衣男子今天（6日）在台中揮拳攻擊知名媒體人矢板明夫。對此，民進黨前立委鄭運鵬表示，這大概是中國七月開始實行阿Q團結法的手段之一，但其實不用這個法，他們也在台灣、世界各國已經搞過很多次傷害甚至綁架案件了。

鄭運鵬表示，中國共產黨的執政有一個很高明的政治手段就是「定義」，阿Q團結法的本名叫「民族團結進步促進法」。首先，先定義中國是個單一民族，其實中國那麼大，內部翻個山連方言都不一定聽得懂了，怎麼單一民族？中華人民共和國憲法序言中也直接寫明「一九四九年，以毛澤東主席為領袖的中國共產黨領導中國各族人民」，顯然建國時的現實狀況，需要承認中國內部有各族，現在執政穩了就都「被」單一民族了。

鄭運鵬指出，再來，不承認單一民族就是違反中國的「團結進步」，然後就是不同看法的人直接定罪執行，就叫作「促進」。他說，裡面羅列一堆中國自己安上去罪名，中國境內要執行也是他們家裏面的鎮壓，境外要怎麼執行？外交部國台辦罵一罵，不然就找人去恐嚇威脅，還是百年前魯迅阿Q的那一套。

▲矢板明夫演講完遭一名中國籍黑衣人暴打濺血，他說不會改變言論主張 。（圖／施志昌辦公室提供）



鄭運鵬說，中國國民黨和中國共產黨系出同源，中共會的這些招數，也不用什麼AI科技才能執法，當年中國國民黨早就懂了，「江南案」就是蔣家民族團結進步促進法的執行，派黑道去美國暗殺反對蔣家政權的人，變成國際醜聞，兩個政黨的腦袋手段一模一樣。

鄭運鵬認為，其實這些到全世界撒野的人也不一定要中國籍，中國籍不是重點，他相信幾次被活逮後，中國就會出錢買收當地黑道，順便搞個世界各人種，DEI都支持中國好棒棒的大外宣。