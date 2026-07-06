徐國勇赴美頒當選證書給蘇春槐　批藍附和中國試圖泯滅台灣主體性

▲民進黨秘書長徐國勇（右）頒發當選證書給超微（AMD）執行長蘇姿丰父親、新任美東黨部主委蘇春槐（左）。（圖／民進黨提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨秘書長徐國勇於7月1日赴美國訪問，期間頒發當選證書給美東黨部新任主委、超微執行長蘇姿丰父親蘇春槐等人。5日上午出席「美三區台美人夏令會」時，針對國內政局，徐國勇直言在野黨惡意的杯葛已嚴重影響政府效能，不僅延宕中央政府總預算案，藍白兩黨更非理性阻擋民進黨提出的國安相關法案修正案。而國民黨內部部分人士配合中國敘事分化台灣，在台製造分裂、破壞團結，阻礙重大事件的社會共識；甚至附和中共的政治議程，迎合中國併吞台灣的野心，試圖泯滅台灣的主體性與自我認同。

徐國勇首先轉達黨主席賴清德對海外台美人的誠摯問候，並感謝海外鄉親幾十年來為台灣民主化的貢獻與在美國各角落的深耕，成為台美關係與台灣力抗威權擴張的最強後盾。徐國勇表示，今年是台灣民主轉型關鍵的一年，在民進黨慶祝40週年以及邁入穩健執政的第10年之際，要深深感謝所有海外鄉親在台灣民主鞏固的道路上堅定同行。

徐國勇指出，台灣當前正面臨嚴峻且複雜的內外部威脅。外部威脅主要來自中國併吞台灣的野心，其戰術已全面升級為結合法律戰、資訊戰與心理戰混合的灰色地帶作戰。北京當局在國際上全面打壓我官方與公民社會空間，更將長臂管轄延伸至海外，利用網路攻擊、監控及錯假訊息進行認知作戰。他痛批中國強行實施的《民族團結進步促進法》是以團結之名行消滅之實的極權惡法，企圖擴大跨境鎮壓，製造全球性的寒蟬效應。

針對國內政局，徐國勇直言在野黨惡意的杯葛已嚴重影響政府效能，不僅延宕中央政府總預算案，藍白兩黨更非理性阻擋民進黨提出的國安相關法案修正案。而國民黨內部部分人士配合中國敘事分化台灣，在台製造分裂、破壞團結，阻礙重大事件的社會共識；甚至附和中共的政治議程，迎合中國併吞台灣的野心，試圖泯滅台灣的主體性與自我認同。

面對極權威脅，徐國勇向鄉親報告民進黨政府如何積極打造台灣的各項國家韌性。在國安與防禦上，預計2030年前將國防預算提升至GDP的5%以看齊北約標準，並強化不對稱作戰戰力，投入無人機產業發展並加速重組「非紅供應鏈」。

在全社會防衛與數位通訊上，則透過總統府「全社會防衛韌性委員會」推動常態化演習，並建構多層次網絡防護以確保通訊自主；而在經濟與供應鏈方面，台灣經貿已擺脫對中國的過度依賴，轉以美國為最大對外投資與出口市場，更在2026年瑞士洛桑管理學院（IMD）世界競爭力評比中榮獲全球第4名，創下歷史最佳成績。

徐國勇強調，民進黨執政以來主張經濟成果全民共享，持續透過加薪、減稅、增福利、少負擔四大策略，讓國家發展的成果落實到每一個家庭。在民生福利上，台灣2025年基本工資已升至29,500元，並實質減輕基層稅賦；面對少子化與高齡化挑戰，長照預算今年編列1,153億元，達歷史新高，更規劃於2027年實施0至18歲每人每月5,000元的成長津貼。政府也透過「百億海外圓夢基金」與「就業金卡」，提供年輕人到海外圓夢的機會，更盼全力迎回台美第二、三代年輕人才回台築夢。

徐國勇呼籲，不論外部威脅多麼嚴峻，內部政局多麼紛擾，海內外台灣人應團結一致，守護台灣得來不易的民主自由與人權。民進黨將與海外僑界世代同行，繼續在世界各地擦亮「Team Taiwan」的招牌。

徐國勇此行訪美，參加費城的美東台灣人夏令會、芝加哥的美三區台美人夏令會及聖地牙哥的美西台美人夏令會，亦前往紐約、洛杉磯及華府與美國各地的海外鄉親互動，徐國勇也頒發當選證書給美東黨部新任主委、超微執行長蘇姿丰父親蘇春槐，以及美西、美南黨部主委陳芃佑、吳本立。