暑假最萌街景！人氣Coser快閃一中街　街頭瞬間化身二次元舞台

▲上百位動漫迷跟隨Coser漫步一中街，沿途吸引遊客駐足圍觀，街頭宛如動漫嘉年華。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

2026中友翻轉動漫祭熱鬧登場，中友百貨4日邀請超人氣Coser羽咲、Neneko肉肉及哈捏HANE化身《Re:從零開始的異世界生活》經典角色，攜手台中家商角色扮演社、僑泰高中動漫社及大甲高中御宅研究社等學生社團，走出百貨、快閃一中街，上百位動漫迷一路跟隨拍照，街頭瞬間化身二次元舞台。

活動隊伍沿著一中街緩步巡遊，人氣Coser一現身便吸引民眾爭相舉起手機拍照，不少遊客臨時加入隊伍，沿途打卡、合影，歡呼聲此起彼落。原本熙來攘往的商圈，在動漫角色穿梭其中後，更添熱鬧氛圍，吸引許多民眾駐足圍觀，成為暑假期間最吸睛的街頭風景。

除了動漫盛會，中友百貨今年也持續將公益融入活動，攜手家扶基金會辦理發票募集，只要捐出2張發票即可兌換氣泡飲料1罐，捐贈5張則可獲得限定版動漫資料夾，吸引不少動漫迷熱情響應。現場更有一名動漫迷一次捐出90張電子發票，以實際行動支持公益，讓動漫活動不僅帶來歡樂，也將愛心送進需要幫助的家庭，現場募集氣氛熱絡，展現動漫社群的公益凝聚力。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友翻轉動漫祭今年邁入第9屆，每年均吸引超過10萬人次參與，已成為中台灣最具代表性的動漫盛會之一。今年特別安排動漫角色走進一中街商圈，希望透過動漫活動串聯商圈與百貨人流，帶動暑假觀光與消費，同時結合公益募集發票，讓動漫迷在享受活動之餘，也能一起回饋社會，實踐企業與社區共好的理念。

中友百貨表示，今年暑假除翻轉動漫祭外，後續還將推出《名偵探柯南》、《孤獨搖滾！》、《東京卍復仇者》及《JOJO的奇妙冒險》等人氣動漫原畫展與系列活動，持續打造中部最具話題性的動漫盛典，邀請全台動漫迷齊聚台中，共同感受二次元文化魅力，也為暑假商圈再添觀光亮點。

▲上百位動漫迷跟隨Coser漫步一中街，沿途吸引遊客駐足圍觀，街頭宛如動漫嘉年華。（圖／記者游瓊華翻攝）