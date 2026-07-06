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高雄男皮夾放車斗噴落！車道驚見「鈔票雨」　警民撿回4萬餘元

記者吳世龍／高雄報導

今（6）日13時許，高雄市鼓山區中華一路的快車道上竟出現「鈔票滿地飛」的驚險畫面！所幸在熱心民眾與警方的通力合作下，短短時間內便將散落的4萬餘元現金、外幣及證件找回，讓粗心的失主頻頻致謝。

▲▼詹男開著貨車行經中華一路快車道時，皮夾從貨車後車斗飛落，鈔票飛散一地。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲詹男開著貨車行經中華一路快車道時，皮夾從貨車後車斗飛落，鈔票飛散一地。（圖／記者吳世龍翻攝）

鼓山分局龍華派出所下午1時許接獲民眾報案，稱中華一路有皮夾及大量現金散落。警方獲報後不敢大意，立即派員趕赴現場處理。員警抵達後，當場在路面上撿拾起3萬餘元現鈔、證件及招財飾品。隨後，更有3名目擊的熱心機車騎士，陸續將在現場協助撿拾的1萬餘元現鈔送至派出所，展現拾金不昧的美德。

經警方依規定受理拾得物並清點，皮夾內共有新臺幣4萬餘元、外幣、飾品及證件，循線聯繫上36歲的詹姓失主。詹姓失主接獲通知後，隨即趕到派出所領回財物，並向警方表示，自己是一名工程人員，因工作忙碌，暫時將皮夾放在自用小貨車的後車斗上。駕車離開時忘記收回，導致皮夾掉落路面，裡頭的現金四處飛散。

▲▼詹男開著貨車行經中華一路快車道時，皮夾從貨車後車斗飛落，鈔票飛散一地。（圖／記者吳世龍翻攝）

詹男透露，這筆錢是剛收到的工程款，自己因為開車急著趕往外地同一個工作地點，一路上根本沒發現皮夾掉了，直到接到警察電話才驚覺大事不妙，幸好有警方與熱心民眾的幫忙才能及時找回。

鼓山分局對此表示，警方已調閱周邊監視器畫面，進一步釐清遺失與撿拾經過，並在第一時間協助失主領回財物。同時，警方也特別呼籲，民眾若在路上拾獲遺失物，切勿任意占有或自行處置，應立即送交鄰近警察機關或通知警方到場處理，除了能保障失主的權益，也能避免讓自己衍生不必要的法律責任。

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