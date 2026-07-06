補正率不及5%！南投3地政士專業兼防詐　優秀表現獲縣政府表揚

▲南投縣政府表揚優良地政士及不動產經紀人，肯定專業服務與熱忱。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

詐騙案件層出不窮，甚至有不肖人士假冒地政士代辦各項業務，更凸顯地政專業與誠信的重要性；南投縣政府今天公開表揚該縣3位優良地政士及4位優良不動產經紀人，肯定並感謝他們長期深耕專業、熱忱服務民眾，並期許持續發揮專業，提升不動產交易安全與服務品質。

南投縣長許淑華今日接見並頒獎表揚優良地政士張景堯、林佳靜、楊政勳，以及優良不動產經紀人簡佑勳、洪璽鈞、陳思穎、顏偉哲；本次獲獎地政士皆具備豐富實務經驗，補正率(代理申請不動產登記時，被地政機關要求補件或修改的案件占總送件數的比例)低於5%，來自水里鄉的張景堯更長期投入地政志工服務，協助民眾解決土地相關問題，表現備受肯定。

南投縣地政士公會理事長簡泗輝表示，現在詐騙實在是太多了，地政士須維持專業形象及職業倫理，是政府與民眾的溝通橋樑，該公會也長期投入公益，去年進入70個社區進行反詐騙宣導，並辦理捐血活動，提升民眾的信任度，期望讓地政士成為安定人心的財產安全守護者。

許淑華也指出，南投縣不動產經紀人公會擁有600多位會員，業者積極投入房屋買賣及不動產交易服務，以專業與熱忱協助民眾完成各項交易，為地方不動產市場發展貢獻良多；縣府近年推動「南投智慧地政空間服務網IG660」，可提供不動產服務業界便捷查詢的圖資平台系統等土地資訊整合計畫，協助各界有效運用土地資訊，也提供產業更多發展空間。