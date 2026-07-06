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英航母挪威海遭「俄機低空逼近」！　F-35戰機緊急升空攔截

▲▼航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 英國航母威爾斯親王號。（資料照／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國國防部6日指出，英國皇家海軍航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）2日在挪威海執行北約任務期間，俄羅斯海上巡邏機「熊-F」（Bear F）不僅數度逼近，還在航母附近海域投放大量聲納浮標，英方隨即派出2架F-35戰機升空攔截驅離。

綜合《路透》等外媒，英國國防部發言人表示，「在挪威海執行『火冠行動』（Operation Firecrest）期間，英國航艦打擊群遭俄羅斯熊-F巡邏機反覆逼近。這架飛機以低空且過近的距離掠過威爾斯親王號，並在航母附近投下大量聲納浮標」，即一種可在水下偵測、追蹤潛艦與其他水下載具的監聽裝置。

俄機無視呼叫　F-35升空強制驅離

英國直指，俄方此舉「危險且不專業」，當下英軍曾嘗試以國際通用頻道呼叫俄機，但對方並未回應，隨後才派遣F-35戰機升空，伴飛這架熊-F直至其離開該區域。

威爾斯親王號目前在北約指揮體系下部署於冰島附近海域，艦上搭載約1500名英國官兵，編隊包含45型驅逐艦「鄧肯號」（HMS Duncan）、F-35戰機及直升機等，是首艘以F-35執行北約防空任務的歐洲航艦。此次任務也是英國首次接掌北約特種部隊快速部署指揮權，據國防部形容，該部隊是北約反應部隊「先鋒」，可在數日內部署至全球任何地點。

英防相警告：俄羅斯威脅遍及所有領域

國防大臣賈維斯（Dan Jarvis）日前親自登上航母視察，他受訪時強調，「我們應該清楚認知到，俄羅斯威脅遍及所有領域，包括水下、海面、陸地、空中、太空及網路空間」，「美國人最近說的一些話完全正確，歐洲確實需要加強防禦。」

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