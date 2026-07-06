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強颱巴威逼近！台電雲林區處全面備戰　搶修人力、機具待命

▲因應強烈颱風巴威逼近，台電雲林區營業處提前完巡視配電線路並修剪樹木，降低強風造成停電風險。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲因應強烈颱風巴威逼近，台電雲林區營業處提前完巡視配電線路並修剪樹木，降低強風造成停電風險。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

強烈颱風巴威逐步逼近台灣，中央氣象署預估7月10、11日將是最接近台灣的時間點。為確保供電穩定，台灣電力公司雲林區營業處已全面啟動防颱應變機制，提前完成線路巡查、防災設備整備及搶修人力部署，全面備戰可能發生的停電災情，盼將颱風對民生用電衝擊降至最低。

台電雲林區營業處表示，因應巴威來襲，目前已完成全區預防性線路巡視，並針對鄰近配電線路的樹木進行防颱修剪，同步完成防災設備、搶修器材及各項備料盤點作業。包括搶修人力、工程車輛及大型機具均已完成調度，全面待命，只要風雨造成供電設備受損，即可第一時間投入搶修。

台電提醒，抽水站、醫療院所及其他無法承受停電的重要設施，應提前備妥自備發電機或不斷電系統（UPS），以降低停電造成的衝擊。民眾也應趁颱風來臨前，加強固定招牌、廣告看板及戶外懸掛物，並修剪自有樹木，避免強風吹落砸毀配電設備；地下配電室則應提前做好防淹措施，以免積水影響供電設備並增加搶修困難。

台電指出，颱風期間若發現電線掉落、裸露或纏繞於路面、樹木等情形，切勿自行靠近、撿拾或碰觸，以免發生觸電危險，應立即通報台電派員處理。為提升災害應變效率，台電雲林區營業處表示，配電自動化系統可24小時即時監測各主要配電線路，一旦發生大範圍停電，系統即可自動偵測異常，台電將依序派員搶修。

若屬零星停電、僅少數住戶無電，台電建議民眾可利用台電官網「颱風停復電資訊」專區，輸入住址即可查詢或通報停電情形；不便使用網路者，也可撥打台電1911客服專線，或雲林區營業處停電通報專線（05）532-3927，由台電人員協助處理。

台電表示，每年颱風季來臨前均會召開防颱整備會議，持續檢視人員調度、設備安全、防淹措施及防災應變機制，並依實際天候滾動修正應變策略。若颱風造成停電災情，將依照「供電樞紐變電所、主幹線、分歧線」的標準程序展開搶修，優先恢復大範圍供電，再逐步處理支線及零星用戶。

▲因應強烈颱風巴威逼近，台電雲林區營業處提前完巡視配電線路並修剪樹木，降低強風造成停電風險。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲因應強烈颱風巴威逼近，台電雲林區營業處提前完巡視配電線路並修剪樹木，降低強風造成停電風險。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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