從毒海走到烤箱前！向日農場更生人烘出重生滋味　鄭銘謙親臨關懷

▲法務部長鄭銘謙赴向日農場出席更生人烘焙技能訓練成果展，為戒癮更生人加油打氣。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部長鄭銘謙今赴向日農場，出席更生人烘焙技能訓練成果展，關懷戒癮中的更生人，並頒發就業穩定獎勵金、鼓勵4名考取烘焙丙級證照者。現場也分享更生人曾因霸凌走偏、染毒失去工作與家庭，最後在母親一支影片牽引下上山戒癮，重新修正人生的故事，見證柔性司法不只處罰，更以陪伴、技能與就業，接住迷途人生，讓他們用雙手烤出重生希望。

向日有機農場位在北市內湖山林間，走進農場，空氣裡有泥土香，也有佛經梵音迴盪。這裡種植有機蔬菜，也收容被外界遺棄的雞、鴨、鵝及流浪狗。對許多毒品戒癮更生人來說，這裡不是冰冷的安置處所，而是一個可以重新呼吸、重新生活、重新相信自己的地方。

士林地檢署與更生保護會士林分會今在向日農場舉辦「更生人烘焙技能訓練成果展」，法務部長鄭銘謙、高檢署檢察長暨更生保護會董事長張斗輝、法務部保護司司長洪信旭、士林地檢署檢察長王以文等人均到場支持。鄭銘謙表示，更生之路艱辛，要戒除毒癮、徹底遠離過去的生活模式，需要極大的勇氣與毅力，但只要願意改變、堅持到底，就能翻轉自己的人生。

鄭銘謙也特別向向日有機農場執行長許有勝致意，感謝他長年陪伴戒癮更生人，形容許有勝是「用生命點亮生命」，無私付出正是社會最堅實的力量。自2018年2月起，更保士林分會與向日有機農場附設的向日之家合作，作為收容毒品更生人的安置處所，至今已安置超過35名毒品戒癮更生人。

在農場裡，阿綸的故事格外令人鼻酸。他說，父母很早離婚，但兩個家庭都很疼愛他，他一直覺得自己比許多孩子還要幸福。只是他怎麼也沒想到，人生的轉折，竟從國中時一次被霸凌開始。

阿綸國中就讀當地數一數二的私立學校，當時的他單純又天真。有一天，一群校園惡霸從走廊朝他走來，經過身邊時故意用力撞上他的肩膀，接著反過來圍住他，指控是他撞到人，要求他拿出1000元，否則就要動手打他。

▲手作麵包不只是烘焙成果，也是一群戒癮更生人重新生活的證明；他們在向日農場學習一技之長，努力把曾經破碎的人生，一步步烤回溫度與希望。（圖／記者黃宥寧攝）

那時的阿綸害怕極了，只能把身上僅有、媽媽給他的一個月零用錢交出去。對旁人來說，那也許只是1000元；但對阿綸來說，那是媽媽每天工作超過12小時、省吃儉用留下來給他的錢。父母離婚後，他平常跟爸爸住，最期待的就是週末見媽媽一面，因此那筆錢不只是零用錢，更像是母親對他的牽掛。

阿綸說，當下最難過的不是自己被欺負，而是覺得對不起媽媽，覺得自己沒有守住她辛苦賺來的錢。只是年少的他沒有找到正確保護自己的方法，反而決定「學壞」，開始故意不讀書、考差成績，希望學校與家人覺得他不適合繼續待在原本的學校。

後來，他終於在國中暑假透過輔導轉到公立學校，但轉學不到半年，就因為持刀械鬥進了少觀所。此後將近10年，他的生活被各式犯罪行為填滿，時間一久，他甚至開始合理化那些錯誤，價值觀也一步步扭曲。

幾年前，阿綸因生活不順遂開始使用毒品，沒想到很快就深陷其中、無法自拔。原本有一份高薪業務工作的他，最後因毒品失去工作，也失去家庭的信任。家人曾想盡辦法拉他一把，卻一次又一次失敗。

▲更生人親手製作多款烘焙點心，滿桌成果不只看得見好手藝，也吃得到他們重新生活的努力。（圖／記者黃宥寧攝）

直到有一天，媽媽偶然在網路上看見向日農場的影片，轉傳給阿綸。他看完後，只對媽媽說了一句：「我想要去。」因為那一刻，他想戒掉的已經不只是毒癮，更是這麼多年來被破壞、被扭曲的價值觀。

隔天，阿綸與農場師兄聯繫，談完後當天就入住向日之家。剛到農場時，他很害怕自己跟不上其他夥伴，因為他看見每個人都很認真地在工作崗位上努力。過去習慣混亂生活的他，突然置身規律、安靜又需要付出的環境，一開始並不容易。

但農場沒有放棄他，更保士林分會與向日之家也持續陪伴。阿綸從一開始的迷惘、跌撞，到慢慢學會把生活過穩、把工作做好，也慢慢明白，原來不被毒品牽著走的平凡日子，才是最珍貴的自由。



▲張斗輝檢察長感謝向日農場用家庭式的陪伴與心靈支持 。（圖／記者黃宥寧攝）

如今，阿綸已在向日之家戒癮2年。他曾經因被霸凌失去安全感，曾經用錯誤方式保護自己，也曾經在毒品裡迷路，但在農場的日子裡，他重新學習面對自己、面對家人、面對人生。從泥土到烘焙，從戒癮到就業，每一步都不是奇蹟，而是一次又一次願意留下來、願意重新開始的選擇。

張斗輝表示，穩定就業不只是一份薪水，更代表社會接納，是避免再犯、重新找回自我價值的重要關鍵。更保士林分會主委謝禎煥也指出，士林分會今年1月至5月已獎勵39名更生人穩定就業，其中毒品案件占32件，未來會持續協助更生人復歸社會。

一場烘焙成果展，展示的不只是麵包與點心，也是更生人重新站起來的證明。對阿綸來說，當年被搶走的1000元，曾讓他一腳踏進黑暗；多年後，他在向日農場重新找回的，是比金錢更珍貴的東西，相信自己還能變好，也相信人生即使走偏了，只要願意回頭，仍有機會迎向陽光。

