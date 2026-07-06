　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點

陸試射潛射洲際飛彈　分析：增加對美核嚇阻、間接阻礙台海協防

▲▼國防戰略與資源所所長蘇紫雲。（圖／記者宋良義攝）

▲國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。（資料照／記者宋良義攝）

文／中央社

中國今天向太平洋海域試射一枚可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈。學者指出，中共的意圖是要增加核嚇阻能力，主要針對的是美國，但是這可能會間接影響台海，對協防造成新的阻礙。

中方前次朝太平洋試射洲際彈道飛彈是2024年，當時為陸基機動洲際飛彈，這次則是具備「二次核打擊」意涵的潛射型。儘管中國方面沒有公布試射的型號，外界預測，中國此次試射的應是「巨浪-3」潛射彈道飛彈。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今天接受中央社訪問時表示，中共的意圖是要增加所謂的核嚇阻能力。

他指出，「巨浪-3」的射程比之前的「巨浪-2」來得更遠，達到1萬2000公里，而且在技術上有更多分彈頭，當打進太空重返大氣層的時候，可以放出10個左右的分彈頭，有點像散彈槍，可以分別攻擊10個城市或目標。

蘇紫雲接著說，由於它是搭載在潛艦，所以更具有匿蹤效果，潛艦在水底下又是移動的，反制會更為困難，能夠增加嚇阻可信度。

在政治意涵上，蘇紫雲說，對中共而言，這可以形成政治拒止嚇阻的效果。如同俄烏戰爭，各國沒有派軍隊進去烏克蘭，即是因為俄羅斯有6000枚左右的核彈頭。

他說，在中國既有傳統武器的拒止戰略A2/AD戰略之外，在政治上增加核彈頭，形成更有效的核嚇阻或核脅迫的效力。這也是美國近年來，特別是川普第一任期就強調中共一直在增加核彈頭，變成一個新的威脅。

不過，蘇紫雲認為，這對台灣造成的影響是間接的。他指出，中共很難用核彈頭攻擊台灣，因為這樣也會對中國本身沿海地帶造成污染。然而，這可能會增加中共想像的，阻絕美國協防台灣的意願，根據美國戰爭部估計，中國的核彈頭到2030年可以從目前的大概400至500枚，增加到1500枚，從傳統的嚇阻變成脅迫，對台海的協防造成新的阻礙。

至於台灣的應對方式，蘇紫雲認為，最重要的還是傳統嚇阻力。而且，台灣有全世界最高的樂山雷達，可以看得很遠，如果中共要用洲際飛彈或其他核武器威脅美國，台灣可以協助提早追蹤。

他並指出，從台灣的位置來看，南邊是巴士海峽，是中國潛艦部隊進入太平洋最重要的渠道，因此台灣強化自身的防衛能力，以及對於友盟國家提供預警能力，跟阻絕中共潛艦進入太平洋的能力，就可以提高台灣的戰略地位。

▲▼淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑。（圖／林穎佑提供）

▲淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑。（圖／林穎佑提供）

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑說明，現在未能確定是巨浪幾型，推測如果是「巨浪-2」，也可能代表「巨浪-3」在準備中，因為一般來講，可能是「外銷一個世代、實戰一個世代、研發一個世代」。這次能直接試射，也代表下一代飛彈已經有一些進展了。

林穎佑指出，由於這次是潛射彈道飛彈，所以也能證明最近美國和周邊國家在反潛與經營水下戰場方面的重要性。特別是對台灣來說，如果台灣或第一島鏈的國家能加強反潛作戰能力，就能讓中共的核潛艦難以突破第一島鏈進入太平洋進行試射。未來要關注的不只是飛彈技術或洲際飛彈，也要觀察水下戰力。

他說，中共不會用這種潛射核飛彈直接攻擊台灣，主要還是針對美國形成核子武器威懾。這會讓美國在未來介入台海問題時多加思考。

林穎佑最後補充，如果試射的是「巨浪-3」，由於射程超過9000公里，這也可以再次證明在第一島鏈內部的水域，包含東海、南海、台海制海權的重要，這也是為什麼中共最近有很多的海洋探測船會在台海周邊進行巡弋，因為它想要了解底下水文的狀況，去經營水下戰場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
挪威8強前爆多人身體不適！　備戰英格蘭添變數
快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫　裁定收押
日本人來台吃到「長長的菜」秒愛上　一票台人驕傲大讚
滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

矢板明夫遇襲案　陸委會：中共「民族團結促進法」後首件跨境鎮壓

黃之鋒被控勾結外國勢力　9月2日答辯宣判

19歲陸女大生「暑假打工做太好」！　隔年被老闆加錢請回來

香港黃金中央結算系統試營運　建全鏈條黃金交易生態圈

「四葉花」商標告贏手搖品牌！　陸媒反怒轟LV「模仿唐代寶相花」

香港擬擴大「亂倫罪」適用　包含養父母、繼父母等

試射導彈引起多國不滿　陸外交部：沒必要過度解讀

第3次川習會有譜？陸學者看好中美延續互訪：台海難一夜解決

富可敵縣！南京超級貪官「30年斂財104億」　涉6大罪遭判死刑

廣西洪災300人困學校　圍牆遭沖垮「一整天沒進食」

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

矢板明夫遇襲案　陸委會：中共「民族團結促進法」後首件跨境鎮壓

黃之鋒被控勾結外國勢力　9月2日答辯宣判

19歲陸女大生「暑假打工做太好」！　隔年被老闆加錢請回來

香港黃金中央結算系統試營運　建全鏈條黃金交易生態圈

「四葉花」商標告贏手搖品牌！　陸媒反怒轟LV「模仿唐代寶相花」

香港擬擴大「亂倫罪」適用　包含養父母、繼父母等

試射導彈引起多國不滿　陸外交部：沒必要過度解讀

第3次川習會有譜？陸學者看好中美延續互訪：台海難一夜解決

富可敵縣！南京超級貪官「30年斂財104億」　涉6大罪遭判死刑

廣西洪災300人困學校　圍牆遭沖垮「一整天沒進食」

台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

瑤瑤「解放低胸上衣」由上往下拍！　炸超兇上圍…深溝全看光

矢板明夫遇襲案　陸委會：中共「民族團結促進法」後首件跨境鎮壓

巴威撲沖繩恐「吹倒房屋」　日本教授警告風災重演：極度危險颱風

大樂透17連摃！下期頭獎上看5.9億　創今年最高獎金紀錄

C羅再戰4年？葡國名記者曝「完美劇本」：2030主場光榮退役

成大醫院與調查局續簽合作備忘錄　升級資安聯防守護醫療個資

林立開轟灌4打點率桃猿5比3逆轉　賞悍將3連敗

快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫裁定收押

巴洛根紅牌特赦爭議　德國傳奇門神卡恩開酸：2002決賽能重打嗎？

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

大陸熱門新聞

強颱「巴威」將登陸中國！專家：恐先撞台灣

陸AI伴侶「續航力撐不過一晚」遭網吐槽

陸女大生暑假打工做太好！隔年被老闆加錢請回來

飛彈落入南太平洋路徑曝光！　「巨浪-3」射程逾萬公里

廣西水庫潰決已2死　洪水淹沒村莊

湖北龍捲風8死　倖存者「雙腳離地」被吹風

湖北龍捲風！男子從12樓被強風「吸」出墜落

植物人夫昏迷7年！她每天咬腳趾喚醒他

「四葉花」商標告贏手搖品牌！　陸媒反怒轟LV「模仿唐代寶相花」

甘肅今早山崩「33人遭掩埋」　當地緊急展開救援

過去制裁都不算？　荷蘭外貿部長明率團訪陸

共軍試射飛彈2路線成功「故佈疑陣」

廣西洪水沖毀養蛇場！大批毒蛇逃逸　村民受困遭咬傷

廣西暴雨成災「居民剩頭在水面」

更多熱門

相關新聞

共軍射飛彈　陸委會說話了：破壞區域和平穩定

共軍射飛彈　陸委會說話了：破壞區域和平穩定

中國大陸官方媒體證實，中共海軍今（6）日中午從一艘核子動力潛艦上，朝太平洋公海發射一枚「潛射戰略飛彈」，並準確落入預定海域。陸委會批評此舉是「刻意展示軍事武力」，升高周邊緊張局勢，破壞區域和平穩定。

試射潛射戰略飛彈　陸外交部：有關國家不要「過度解讀」

試射潛射戰略飛彈　陸外交部：有關國家不要「過度解讀」

即／中國突試射飛彈　日政府表達嚴重關切

即／中國突試射飛彈　日政府表達嚴重關切

快訊／中共突試射潛射戰略飛彈！　官方：落入太平洋公海

快訊／中共突試射潛射戰略飛彈！　官方：落入太平洋公海

北京對台新戰線　專家警告「巨蟒勒台」

北京對台新戰線　專家警告「巨蟒勒台」

關鍵字：

飛彈共軍解放軍太平洋台海蘇紫雲林穎佑

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面