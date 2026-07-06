候車不只滑手機！高鐵攜Hami書城　打造全台最大移動閱讀空間

▲民眾只需下載HamiBook App，即可在高鐵候車、月台及列車行駛途中享受數位閱讀服務。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／綜合報導

每天超過23萬人次搭乘台灣高鐵，旅客在候車與搭車這段零碎空檔終於有了全新選擇。台灣高鐵攜手中華電信Hami書城推出「定點隨身讀」服務，自全台12座高鐵車站候車大廳、月台一路延伸至行駛中的列車，旅客透過HamiBook App即可免費閱讀逾萬本電子書、180種當期熱門雜誌及台灣五大報電子報。

台灣高鐵表示，2025年全年旅運量首度突破8,200萬人次，目前平均每天有超過23萬人次搭乘高鐵往返台灣南北。此次攜手Hami書城推出場域閱讀服務，突破傳統公共閱讀僅侷限於固定空間的模式，將閱讀場景延伸至交通運輸環境，旅客從候車、登車到列車行駛途中，都能隨時開啟電子書、雜誌及電子報，讓原本等待與通勤的片刻，轉化為吸收知識、放鬆身心的新時光。

Hami書城總經理陳靜萍表示，閱讀最大的阻礙往往不是沒有興趣，而是缺乏時間，因此團隊持續思考如何將閱讀融入民眾既有的生活場景。高鐵每天串聯台灣西部主要城市，若能善用候車與搭車的零碎時間，即可閱讀最新財經、商業、旅遊、美食、生活、親子及人文等多元內容，不僅提升旅程品質，也讓閱讀成為日常生活的一部分。

「打造全台最大的移動閱讀空間，讓閱讀隨著旅程一路同行。」旅客使用方式相當便利，只要在高鐵全線12座車站下載並開啟HamiBook App，完成GPS定位即可啟用「定點隨身讀」服務；若已搭乘高鐵列車，也可掃描《TLife》刊物上的「定點隨身讀」QR Code，即可立即開始閱讀，全程免付費、免訂閱會員。

Hami書城指出，目前月讀包收錄超過180種主流雜誌與報刊，無論是商務人士掌握市場趨勢、親子家庭共享閱讀時光，或旅遊愛好者規劃下一趟旅程，都能依需求找到適合的閱讀內容。目前Hami書城場域閱讀服務已導入全台超過1,000處公共與生活場域，此次進一步將閱讀服務帶入全台最重要的交通運輸場域，不僅打造全台最大的移動閱讀空間，也讓閱讀走出書房、融入日常移動生活。

▲民眾只需下載HamiBook App，即可在高鐵候車、月台及列車行駛途中享受數位閱讀服務。（圖／記者游瓊華翻攝）